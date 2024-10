Мюзикълът „Звукът на музиката" на 16 и 17 ноември (11 и 16 часа) в Софийската опера

Мюзикълът „Звукът на музиката" е спечелил своята слава още през 1959 година, когато е игран на Бродуей. Той е базиран на автобиографичната книга „Историята на певците от фамилията Трап" от Мария фон Трап.

„Звукът на музиката" е големия победител на 38-ата церемония по връчване на наградите „Оскар", където е номиниран за отличието в цели 10 категории, печелейки 5 статуетки в това число за най-добър филм и най-добър режисьор. Произведението е удостоено и с награди „Златен глобус". Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера

Представящ действителни персонажи и случки, в който се разказва историята на младата жена Мария (Андрюс), израснала в австрийски манастир, която често отдава предпочитание на пеенето на песни и волните разходки сред красивата природа за сметка на молитвите и манастирските си задължения. Когато овдовелият строг капитан Георг фон Трап пише писмо до игуменката с молба да му изпрати гувернантка за седемте му деца, изборът естествено пада върху волната Мария.

След успеха на мюзикъла „Шрек" режисьорът Уест Хайлър е направил една прелестна приказка. Диригенти са Игор Богданов и Светослав Лазаров. Сценографското решение е на Джереми Барнет, а костюмите на Уитни Локър. И за тази постановка художественото осветление е на Зак Блейн.

Любимката на публиката Весела Делчева е Мария, която ще накара децата на капитана фон Трап да запеят, с малките палавница са от ДВТФ „Таласъмче" на Димитър Костанцалиев. За ролята на самия капитан фон Трап е ангажиран Александър Георгиев. Монахини, игуменка, баронеси, барон, адмирал, пощальон и други персонажи от времето преди втората световна война са сред действащите лица. Александрина Стоянова-Андреева, Силвана Пръвчева, Мариана Цветкова, Диана Димитрова, Рада Тотева, Цвета Сарамбелиева, Николай Павлов, Николай Войнов, Антон Радев, Пламен Гранжан са в главните роли. Хореографията е на Риолина Топалова.

Песните от мюзикъла са всепризнати хитове. Сред тях безспорно най-популярни са „До-Ре-Ми", „Еделвайс", заглавната песен „Звукът на музиката" ("The Sound of Music"), „Моите любими неща" ("My Favorite Things") и „Изкачи се на всеки връх" ("Climb Ev'ry Mountain").

В Софийската опера мюзикълът се изпълнява на български език със субтитри и на английски.

Да бъдем заедно и да се обичаме, защото ни предстоят още незабравими срещи и както пее Мария, сърцата ни ще бъдат благословени със звука на музиката.