Белгийците от Hooverphonic водят струнен квартет за концерта си в София

Белгийската група, известна със смесване на елементи на поп, рок и електронна музика, идва в София, за да отбележи 25-годишнината от издаването на емблематичния си албум The Magnificent Tree. За концерта, който ще се състои на 10 април в столичен клуб, Hooverphonic водят със себе си и струнен квартет. Албумът им донася международен успех, като включва някои от най-големите им хитове като Mad About You и Vinegar & Salt. В продължение на повече от 25 години групата успява да създадв свой собствен звук. Много от песните им са познати и като саундтраци на влиятелни филми и телевизионни предавания.