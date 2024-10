Певица стоя 10 часа в стъклена кутия, за да промотира албума си (Видео)

Певицата Лекса Гейтс с любопитно представление в Ню Йорк, за да рекламира новия си албум.

На публично място тя влезе в една прозрачна стъклена кутия, където стоя в продължение на 10 часа.

Lexa Gates brought the avant-garde with new art installation to promote her new album, ‘Elite Vessel’ out tonight.



The New York artist locked herself in a glass box for 10 straight hours. pic.twitter.com/fcvWlZTp0L — Pop Crave (@PopCrave) October 17, 2024

Оказва се, че това е нейната рекламна кампания. Реакциите на хората са разнопосочни, някои я критикуват, а други я подкрепят за идеята. Мнозина се чудят как не е ходила до тоалетна и не е мърдала в продължение на 10 часа. Някои я порицават, че е склонна да направи какво ли не, просто за да привлече вниманието, вместо да представи съдържанието на албума.