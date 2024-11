И Дженифър Лопес подкрепи Камала Харис, появи се на митинг в Лас Вегас (Видео, снимки)

Дженифър Лопес се появи на митинг на Камала Харис в Лас Вегас.

Звездата заяви, че това е най-важната сцена, на която се е качвала и добави, че вярва в силата на жените и латиносите. Кандидатката на демократите Камала Харис посочи, че Съединените щати са изтощени от разделенията, създадени от Доналд Тръмп. Jennifer Lopez: I am Puerto Rican and yes I was born here, and we are Americans. I am a mother. I am a sister. I am an actress and I like Hollywood endings and I like it when the good guy, or in this case the good girl wins. And with an understanding of our past, and our faith in… pic.twitter.com/0Elnsy1jIG — Acyn (@Acyn) November 1, 2024

Вицепрезидентката изрази увереност в победата, съобщи БНТ.

По същото време на митинг в Аризона кандидатът на републиканците за президентския пост беше в компанията на бившия водещ на телевизия Фокс нюз Тъкър Карълсън и Робърт Кенеди - младши. Междувременно стана ясно, че Тръмп е завел дело срещу телевизия Си Би Ес заради подвеждащо, според него, интервю на Камала Харис, излъчено в началото на октомври в предаването "60 минути". В жалбата, внесена във федералния съд в Тексас, се твърди, че телевизията е излъчила редактиран вариант на отговор за войната между Израел и Хамас в Газа, който не съдържа определения като "несвързан монолог" на Харис.