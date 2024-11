Документална поредица разказва историята на шведите от Ace of Base

Нова документална поредица разказва историята на Ace of Base, една от най-популярните по света шведски поп групи на всички времена. Сериалът излиза на екран през зимата, съобщи „Билборд".

Групата, която е сформирана в края на 80-те години, е сред успешните в класацията на „Билборд" за сингли редом с АББА и „Роксет".

Сериалът включва непоказвани досега видеозаписи и интервюта с членове на формацията, с техния бизнес екип, с продуценти, артисти и критици.

Първият епизод от документалната поредица Ace of Base: All That She Wants ще се излъчи на 5 декември в стрийминг платформата Viaplay, която представя скандинавски и европейски телевизионни продукции и филми.

Шведският квартет в състав Улф Екберг и Йонас, Джени и Малин Бергрен достига до второ място в класацията на „Билборд" за сингли с All That She Wants, с която пробиват в САЩ. Следващият им сингъл The Sign оглавява чарта в средата на 90-те години на миналия век, пише БТА.

Групата проправя пътя в САЩ и на други шведски артисти като Робин и The Cardigans, а поп продуцентите Денис Поп и Макс Мартин повлияват силно развитието на поп музиката в САЩ с работата си с Бритни Спиърс, „Бекстрийт бойс" и група „Ен Синк" (NSYNC), припомня „Билборд".