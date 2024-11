Никол Шерцингер дебютира на „Бродуей“

Поп певицата Никол Шерцингер дебютира много успешно на „Бродуей“ в ролята на Норма Дезмънд в мюзикъла „Булевардът на залеза“ на Андрю Лойд Уебър и получи много ласкави рецензии за изпълнението си.

Шерцингер играе бивша холивудска звезда, която отчаяно се опитва да се изкачи отново на върха.Тази роля през пролетта й донесе британската награда „Лорънс Оливие“ за най-добра актриса в мюзикъл.

Публиката е в Ню Йорк е във възторг от изпълнението й и я възнаграждава с овации на крака, пише американската преса. Професионалните рецензии също са отлични – както за гласа й и певческото й майсторство, така и като танцьорка.

Списание „"Пийпъл" хвали изпълнението ѝ като „толкова завладяващо, толкова съблазнително и толкова великолепно“, като добавя, че тя е получила многобройни овации по време на шоуто. Най-дългата, шестминутна - точно след появата й на сцената.

„Ню Йорк пост“ пише: „Тя е неземна... А когато бившата кукла от „Пусикет долс“ запява разтърсващите балади на Лойд Уебър With One Look и As If We Never Said Goodbye, докато зад нея се стели мъгла мъгла, публиката почти левитира.“

„Ню Йорк таймс“ определя „Булевардът на залеза“ като избора на критиката и описва пеенето на Шерцингер като „уравновесено, целенасочено и разчленено сричка по сричка, яростно репетирано и умно разгърнато“.

Шерцингер споделя пред „Варайъти“ , че „Булевардът на залеза“ е нейният начин да каже на света, че е нещо повече от певица в „Пусикет долс“. „През целия ми живот всички са ме поставяли в рамка. Мислят си, че ме познават, че съм просто тази кукла от „Пусикет“ . Но сега аз съм част от нещо“, казва тя пред „Варайъти“.

През цялата си кариера тя не пропуска да напомня и за филипинските си и хавайски корени.

Паралелно с изявите си с „Пусикет долс“ Никол Шерцингер започна самостоятелна певческа кариера без особен успех. През 2011 г. тя издава дебютния си албум Killer Love, но той не попада в американските класации. През 2009 г. става съдия в The Sing-Off и остава неизменна част от певческите реалити шоута. Тя е съдия и в The X Factor (както в американската, така и в британската версия), Australia's Got Talent и в американската версия на The Masked Singer. През 2010 г. печели 10-ия сезон на състезателното шоу за знаменитости Dancing With the Stars. Шерцингер напуска The Masked Singer през 2023 г., за да започне работа по „Булевардът на залеза“.

В края на миналата седмица Никол Шерцингер постигна споразумение със създателката на „Пусикет долс“ Робин Антин по иска й заради отказа на звездата да участва в събиране и турне на „Пусикет долс“.

В неделя Никол Шерцингер благодари на британските си фенове за това, че са издигнали саундтрака на „Булевардът на залеза“ на първо място в класацията на компилациите, пише БТА.