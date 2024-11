“Алиса” в ново издание с допълнителен текст, пропускан 100 години

Нетрадиционните илюстрации са на френския художник Бенжамен Лакомб

“Отвъд огледалото и какво Алиса видя там” - с това заглавие излиза новото луксозно издание на популярната книга на Луис Карол, позната у нас като “Алиса в Огледалния свят”. То е продължение на класическия роман “Алиса в Страната на чудесата”, с който авторът става известен.

Томчето с логото на издателство “Колибри” е с нов превод, дело на Жечка Георгиева, както и с впечатляващи илюстрации и оформление на френския художник и автор Бенжамен Лакомб.

Изданието съдържа и множество приложения: предговор от Бенжамен Лакомб, предговор от Луис Карол (1896), биографии на автора и на художника, както и на българската преводачка Жечка Георгиева. Включени са и “Математически истории и логически задачи”, публикувани от Луис Карол през 1880 г. в сп. “Мънтли Пакет” – забавни случки и загадки, които със сигурност ще заинтригуват младите читатели от дигиталната ера със своя ретро вкус. Добавен е и анализ на новия български превод под надслов “Играта на думи в “Отвъд огледалото и какво Алиса видя там”, който откроява неговите достойнства и находчивото интерпретиране на текста.

Заглавието на книгата умишлено е различно, защото е точен превод на английското (Through the Looking-Glass, and What Alice Found There). Познатото досега “Алиса в Огледалния свят” е използвано в преводите на Стефан Гечев и тандема Светлана Комогорова и Силвия Вълкова. В новото издание има и умело доближаване до оригинала, както и изобретателно предаване на български език на характерните за Луис Карол езикови игри и каламбури.

Включен е и епизодът “Стършел с перука”, без който книгата излиза в продължение на повече от 100 години. Преоткрит е през 1974 г., но е публикуван едва през 1990 г. Появява се за първи път на български език в превода на Жечка Георгиева. Както и в “Алиса в Страната на чудесата”, остроумното претворяване на стиховете отново е дело на утвърдената поетеса и преводачка Кристин Димитрова.

За силата на въздействието на произведението на Луис Карол допринася и уникалното оформление и съчетание на приказния текст и илюстрациите в бароково пищен стил, което заедно с множеството приложения прави изданието подходящо не само за деца, но и за възрастни.