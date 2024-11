Силата на парите в семейната империя на Крис Дженър (Снимки)

Малко са семействата по света, които се сплотяват около идеята да създадат империя. В нашето съвремие обаче те се увеличават и доказват, че силата на парите, подкрепена от амбицията и единството няма граници.

А кой е един от най-ярките примери на нашето твърдение?

Кристен Дженър се превръща в "царицата Майка" на своята фамилия през годините. Тя полага огромни усилия да запази семейството си в светлината на прожекторите, като постепенно си спечелва да бъде припознавана от мнозина. Макар и вече на 69 години, все още излъчва същата сила и блясък, каквито и известните й деца, които превръща в милионери, a две от тях - в милиардери - Роб, Ким, Клои, Кортни, Кайли и Кендъл.

Крис е абсолютното доказателство не само за авторитета на матриархата, но и за механизма, който й помага да превърне славата на фамилиите Кардашиян и Дженър в империя за няколко милиарда долара. "Аз съм тази, която може да им помогне да определят какво искат да правят, да създадат бизнес и да се съсредоточат", казва в неотдавашно интервю.

Тя е и тази, която довежда цялото си семейство до успех в създаването на империя, по-голяма от всичко, което можем да си представим в наши дни.

От почти две десетилетия целият й клан е изключително известен. Първо в САЩ, а след това и по света, заради популярното шоу Keeping Up With The Kardashians. В началото на 2007 г. Крис завинаги успява да промени пейзажа на риалити форматите. Шоуто й предоставя поглед отвътре към изпитанията и трудностите на семейството, както и някои скандални моменти. То има 20 сезона, като официално приключва чак през 2021 г. и затвърждава всичките участници като човешки марки.

Впрочем, макар и много да отричат семейното риалити на Крис, се оказва, че по това време, а и след повторенията му, е с най-гледаната премиера в САЩ. Фактът, че Дженър превръща семейството си в нарицателно име, а децата си в предприемачи, й отрежда място във Forbes "50 над 50", в който се отбелязват жените, които доказват, че успехът няма възрастова граница.

Макар че обикновено оказва подкрепа зад кулисите, а дъщерите си поставя на преден план, тя се превръща в лице на всичките бизнеси, които държи. "Трябва да имам всичко в живота си напълно организирано и перфектно - в противен случай съм пълен безпорядък", пише в автобиографията си от 2011 г.

Този контрол се дължи на развода й през 1991 г. с високопоставения адвокат Робърт Кардашиян, известен с това, че е бил в екипа на защитата на О' Джей Симпсън по време на процеса му през 1995 г. за предполагаемото убийство на съпругата му Никол. След връзката си с него Крис споделя: "Нямах никакви пари - нито един долар на мое име. Робърт контролираше всичко. По-късно в живота си реших, че това е ситуация, в която никога повече няма да попадна."

Крис Дженър и Робърт Кардашиян Снимка: Twitter/@kardashibrasil

Родената през 1955 г. в Сан Диего Дженър израства в семейство на търговци на дребно, които притежават едни от първите магазини за свещи в района. След гимназията и работата си като стюардеса в American Airlines тя се омъжва за Робърт, с когото след няколко години се развежда, за да се събере с Брус Дженър, олимпийски шампион по десетобой със златен медал. Брус приема и децата й от предишния брак, но двамата срещат трудности в отглеждането им.

"Извадихме златния медал на Брус от чекмеджето, почистихме го и го поставихме в рамка. Той се превърна в нашата мотивация. Искахме отново да бъдем шампиони."

Така постепенно дали заради медала, или заради чист късмет, парите започват да чукат на вратата. "Нямах представа, че моето семейство, моят дом, един ден ще се превърне в империя", казва Дженър, визирайки риалитито, което по-късно се снима в дома им.

Стигането до ефир донякъде може би не е изненадващо. Една вечер Крис кани свой приятел, кастинг режисьор, и му предлага оферта - телевизионен формат, който показва едно истинско американско семейство.

"Казах на децата си, че ще вложа сърцето и душата си в това - ще работя здраво."

Така след одобреното предложение, отправено от Крис, към днешна дата и шестте й деца могат да си позволят да използват славата си от телевизията, като я насочват вече в социалните мрежи. Дори се превръщат в "муза" за някои преподаватели в университети, които ги изтъкват като примери: "Те са човешки марки", казва Маркус Уолфайл, професор по маркетинг в университета "Де Монфорт" в Лестър, Англия, който изучава фендъма на знаменитостите и поведението на потребителите. "Вие ги възприемате основно като перфектен приятел, перфектна половинка, партньор. Всички ваши проекции на собствените ви желания са върху тях", казва той пред Forbes, описвайки връзката, която кланът Кардашиян/Дженър създават с феновете си чрез телевизионното си предаване и постоянното използване на социалните медии. "Това просто създава илюзията, че те са много близки до аудиторията си".

Разбира се, не сме забравили скандалното видео на Ким с Рей Джей, заради което майка й казва, че щяла да я "убие", но от гледна точка на мениджър, е добър ход. Към днешна дата всичките й деца се оценяват за милиони, като именно Кимбърли е най-богата. Тя се оценява за милиард.

И определено след като изгражда изключително популярен бизнес самата Крис смята, че е абсолютен пример за тези, които все още се колебаят, пише dir.bg.

Популярното шоу Keeping Up With The Kardashians Снимка: Twitter/@Kardashians06

"Мисля, че хората откриват собствената си сила и начин да правят нещата. И мисля, че това само по себе си е много силно", казва и допълва, че време да станеш милионер има. "Важно е да балансираш между работата и личния си живот."