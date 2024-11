Сръбска трибют група събра хитовете на ABBA в концерт

Идват в София на 13 ноември

Mamma Mia, Dancing Queen, Chiquitita, The Winner Takes It All, Take A Chance On Me са само част от най-големите хитове на емблематичната шведска група ABBA, които ще зазвучат на софийска сцена в изпълнение на сръбския вокален и инструментален състав Dancing Queen ABBA Real Tribute Band. Това ще се случи на концерта им на 13 ноември в зала "Пиротска 5".

Концертът е и своеобразно отбелязване на юбилейната 50-а годишнина от излизането на песента Waterloo на ABBA, спечелила "Евровизия" през 1974 г. Музиката на шведската група вълнува меломаните по света вече пет десетилетия. Тя не само е свързана с носталгията по младостта на по-старите поколения, но се слуша и от по-младите, които откриват в посланията ѝ вечните мотиви за свободата, любовта и забавлението. Сръбският вокален и инструментален състав Dancing Queen ABBA Real Tribute Band

За разлика от емблематичната група, която включва Бени Андершон, Ани-Фрид Люнгста, Агнета Фелтскуг и Бьорн Улвеус, членовете на Dancing Queen ABBA Real Tribute Band са 6. Сред тях са и чаровните и талантливи изпълнителки Милица Янкучич, Анна Никулич и Невена Бранкович (беквокали).