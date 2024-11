Започна реставрация на "Нощна стража" на Рембранд (Видео, снимки)

Реставрация на творбата „Нощна стража“, създадена през 1642 г. от нидерландския художник Рембранд ван Рейн, започна пред посетителите на „Райксмузеум“ в Амстердам, предаде Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

Осем специалисти работят по една от най-известните картини на Рембранд, като използват различни техники и изкуствен интелект. Процесът се извършва пред посетителите на музея в остъклено пространство. Целта на експертите е да отстранят слой лак върху шедьовъра, за да разкрият оригиналния цвят. СНИМКА: Ройтерс

„Рембранд рисува с много ясен контраст между светлината и сенките. Това обаче не е очевидно в картината „Нощна стража“. Затова смятам, че след като бъде реставрирана, тя ще придобие много по-голяма дълбочина и фигурите в картината ще оживеят“, каза директорът на музея Тако Дибиц. СНИМКА: Ройтерс

Експертите започват да се подготвят да работата по картината преди пет години. Тогава извършват проучвания по деликатния процес за отстраняване на лака върху шедьовъра на Рембранд. Лакът, нанесен при реставрация през 1975-76 г., ще бъде отстранен с помощта на микрофибърни кърпи и памучни тампони, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Тази реставрация ще помогне за запазването на картината за бъдещите поколения и ще поправи всички нейни щети, казват от „Райксмузеум“. Today is a special day! After five years of intensive research, our team of eight Rijksmuseum conservators started removing the varnish from Rembrandt's The Night Watch. This will enable us to preserve the painting for future generations. You can watch this process live, as the… pic.twitter.com/XeVT8QoHwh — Rijksmuseum (@rijksmuseum) November 12, 2024

Над два милиона души годишно посещават музея в Амстердам, отбелязва Ройтерс.