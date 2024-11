Картина на Макс Либерман беше продадена на търг за 720 000 евро

Картина на германския художник импресионист Макс Либерман беше продадена на търг в Кьолн за 720 000 евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прогнозната цена беше между 700 000 евро и един милион евро. Творбата е озаглавена Gartenlokal am Wannsee (Haus am See) и изобразява външен двор на заведение на брега на езерото Ванзее край Берлин с платноходки на заден план.

Творбата е от частна германска колекция и е от късните картини на Либерман.

Творбата е продадена на частен колекционер, който е наддавал по телефона чрез служител на аукционната къща "Сотбис".

Макс Либерман (1847-1935) е един от най-значимите импресионисти в Германия и водещ представител на местната художествена сцена по време на Ваймарската република.

След идването на власт на нацистите през 1933 г., творецът е маргинализиран и отбягван като евреин. Той живее до смъртта си в уединение и дълбоко разочарование във вилата си на Ванзее, отбелязва ДПА.