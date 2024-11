Архивът на композитора Бърт Бакарак ще бъде дарен на Библиотеката на Конгреса в САЩ, съобщи АП, цитирана от БТА.

Той е сред най-популярните композитори и автори на песни на 20-и век.

Вдовицата на музиканта - Джейн Бакарак, ще направи дарението на библиотеката. В колекцията има хиляди партитури, сред които нотни листове на The Look of Love, Alfie, Raindrops Keep Falling on My Head.

Бърт Бакарак става световноизвестен през 60-те и 70-те години с музикални произведения като Walk on By, Do You Know the Way to San Jose, Close to You и още десетки други. Той е носител на наградите "Грами", "Оскар" и "Тони".

Композиторът почина през миналата година на 94-годишна възраст.

През 2012 г. Бакарак и неговият сътрудник Хал Дейвид получиха наградата "Гершуин" за популярна песен на Библиотеката на Конгреса в САЩ. Това е и причината, изтъкната от Джейн Бакарак за избор на институцията, която да съхранява архива на композитора.

Архивът на Бакарак ще бъде достъпен за изучаване през лятото на 2025 г.

Библиотеката на Конгреса съхранява още архиви на Коул Портър, Джордж и Айра Гершуин, Ленард Бърнстейн и др.

/ТС/