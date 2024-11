Протеини, чия и фитнес - Димо Алексиев известен сред актьорите с железен режим

Есен е и студът все повече настъпва във Велико Търново, докато филмов екип снима от сутрин до вечер сериал там. За да се стопли, един от актьорите решава нещо необичайно - да ходи на ръце. Наистина успява да го направи, но както е обърнат с главата надолу, от кобура на колана му се изплъзва пистолетът, който носи заради ролята си на полицай. Оръжието пада върху палеца на актьора и толкова силно го удря, че се подува цялата му ръка. Въпреки болката той не се оплаква. “Начало”, казва режисьорът. Актьорът влиза в роля и започва да играе все едно пръстът му не е счупен.

Такъв е - стиска зъби, винаги изряден в работата си. Така описва Димо Алексиев актрисата и сценаристка Христина Апостолова, която работи с него и в “Откраднат живот”, и във втория сезон на “Дяволското гърло” - “Есента на демона”. Именно от снимките на криминалния сериал е и случката, която Апостолова описва с Димо. В продължението на “Дяволското гърло” двамата изпълняват ролите на полицаи във великотърновската полиция, които заедно разследват случаите на жестоки убийства в града.

Сега истински полицаи го хванаха да шофира кола под влиянието на алкохол. Димо Алексиев ще отговаря пред съда за това, че в нощта срещу вторник, 12 ноември, 20 минути след полунощ е карал лек автомобил по столичния бул. “Никола Мушанов” под въздействието на алкохол. Дрегерът отчита 1,49 промила, а кръвната проба показва, че е шофирал с 1,68 промила.

Оказва се, че той е извършил престъплението, докато е в изпитателен срок за друга условна присъда, и то за същото провинение. В края на 2021 г. актьорът е хванат да кара кола по ул. “Гурко” с 1,69 промила алкохол в кръвта. Димо се признава за виновен и през февруари 2022 г. сключва споразумение за 3 месеца условна присъда с 3-годишен изпитателен срок. Така, когато е хванат от униформените във вторник вечерта,

от изтичането на условната

присъда го делят 3 месеца

Христина Апостолова и Димо Алексиев се срещат преди години.

Алексиев и Апостолова играят във втория сезон на “Дяволското гърло”. СНИМКИ: НОВА ТВ

“Беше много талантлив още като студент, познавам работата му и в театъра”, обяснява тя. “Той е страхотен партньор, винаги изряден в работата си. Забелязвам, че не е от най-спокойните хора, а си има свои мисли и съмнения. Колкото и да е всеотдаен, има своята вглъбеност и тъга, не знам каква. Но в нашите отношения винаги е бил 100% коректен. Много го обичам и съжалявам за това, което се е случило с него”, казва Апостолова.

Тя описва Димо Алексиев като истински професионалист в работата си, който във всеки дубъл прави различни неща - сякаш сам иска да види докъде може да разтегли актьорския си диапазон. През годините, в които се познават, тя не вижда славата да го променя. “В никакъв случай не е станал по-високомерен или нещо подобно. Дори, докато бяхме във Велико Търново за снимките на “Есента на демона”, го спираха хора, радваха му се, питаха го кой ще спечели “Игри на волята”. Той отговаряше с усмивка на всеки, защото е най-възпитаният човек, един от най-големите кавалери, които познавам, не е агресивен. За мен винаги е удоволствие да работим заедно. Заставам зад гърба му и с недостатъците му, и с качествата му.”

Апостолова никога не е била свидетел Алексиев да има проблеми с алкохола. Три месеца снимат в Търново и през времето, което прекарват заедно, нито веднъж тя не вижда той да злоупотребява с чашката, затова и тя, и колегите от сериала са силно изненадани от случилото се преди няколко дни с Димо. Учудени са, че е седнал зад волана след употребата на алкохол, като знаят какъв здравословен начин на живот води.

“Странно е за мен, защото от самото начало на познанството ни той тренира, спазва строг хранителен режим. Чудил съм се как е възможно тялото му да е така изваяно като скулптура от Античността. Пие полезни коктейли с чия и с такива продукти, които на мен нищо не ми говорят, но той

винаги е бил в брилянтна

физическа форма,

което е абсолютно несъвместимо с алкохола”, разказва за Алексиев режисьорът Павел Г. Веснаков. Двамата работят общо 4 години по “Откраднат живот”, след това и по “Есента на демона”.

Димо Алексиев и Алек Алексиев в сериала "Откраднат живот"

“Той е много чувствителен като човек. Като актьор трудно се доверява и пази таланта, който носи и който за мен е огромен. Едва когато те допусне до себе си, може да разбереш и що за човек е, колко е раним всъщност”, казва Веснаков. Той среща случайно Димо преди няколко седмици в столичен мол. Говорят си, както обикновено, съвсем приятелски, докато наблизо деца се радват на актьора. “Осъждаме постъпката му. Но когато твой приятел минава през такова нещо, не можеш да не споделиш срама му, да не му подадеш ръка”, обяснява режисьорът.

Димо Алексиев е роден на 29 юли 1983 г. в София. Завършва 125-о СОУ “Боян Пенев” с профил френски език, а през 2006 г. се дипломира от НАТФИЗ със специалност “Актьорско майсторство” за драматичен театър. Малко след това е поканен да стане част от трупата на Варненския театър, където прави забележителни роли. За една от тях - в “Калигула” на режисьора Явор Гърдев, печели и “Аскеер” в категорията “изгряваща звезда”. След това е 2 г. на щат в Народния театър, откъдето решава сам да си тръгне. Докато е там, се ражда и първото му дете - дъщеря му Лора, от неговата колежка Ана Топалова.

Междувременно участва и

в чужди продукции, които

се снимат в България

С Ники Илиев и Орлин Павлов си партнира в комедията “Живи легенди”, която излиза през 2014 г. Играе в няколко сериала, като най-знаковата си роля на малкия екран прави в “Откраднат живот”. Историята на две бебета, разменени при раждането си, които се срещат години по-късно и работят заедно в същата болница, е толкова увлекателна, че неусетно се превръща в най-дълго излъчвания български сериал. Димо играе ключовата роля - на единия от младите лекари, разменени при раждането си.

Актьорът показва, че може да пее добре, след като през 2019 г. участва в шоуто “Маскираният певец”. Когато се показва под костюма на Рицаря, никой не може да повярва, че именно той се е криел в него. Година по-късно става водещ на риалитито “Игри на волята” заедно с актрисата Ралица Паскалева.

Алексиев и Ралица Паскалева водят риалитито "Игри на волята".

Сега е горд баща на три деца - има две момичета от втората си съпруга Анжела Медзикян, кoятo е тaнцьoркa и фoтoгрaфкa. Най-малката му дъщеря Алегра се появи на бял свят преди 4 месеца. Здравословното състояние на момиченцето се оказа и сериозната причина на заседанието си в четвъртък Софийския районен съд да разреши Димо Алексиев да е под домашен арест.

“Много съжалявам за това, което се случва в момента, защото, както казаха, аз съм популярна личност и не бих искал това да е примерът, който давам както на моите деца, така и на някой друг. Не бих искал името ми да се свързва с повторни подобни деяния”, каза на заседанието в съда самият актьор.

От Нова тв, където сега върви шестият сезон на “Игри на волята” с Алексиев, посочиха, че смятат за недопустимо и безотговорно шофирането под въздействие на алкохол. “Обществените личности носят голяма отговорност с примера, който дават. Ценим доверието на нашите зрители, затова инцидентът се разглежда сериозно от нас и от продуцента на предаването”, обявиха от “Нова”.

От продуцентската компания Two By Two, собственост на Нико Тупарев, която прави заснетия през лятото риалити формат с Димо Алексиев, също излязоха с позиция по случая. “Ние, в компанията - продуцент на “Игри на волята”, смятаме, че всички наши лица трябва да действат отговорно както в професионален, така и в личен план”, обясниха оттам.