Нетрадиционна публична изява на Доналд Тръмп, Илън Мъск и други номинирани за членове на кабинета на следващия американски президент.

Те присъстваха на среща на федерацията по кеч в Ню Йорк. С влизането си в залата Тръмп беше приветстван с бурни възгласи, а шампион в тежка категория му подари пояса си, пише БНТ. Избраният за президент е известен с афинитета си към кеча и от години посещава подобни схватки.