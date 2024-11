Мишел Полнареф издаде нов сингъл, обяви албум и турне

Мишел Полнареф издаде нов сингъл и обяви албум и турне във Франция и концерт в Лондон, съобщи АФП.

Френско-американският изпълнител обяви завръщането си на 80-годишна възраст.

Турнето ми във Франция е през 2025 г., концертът в Париж ще бъде в "Акор арена", а новият албум излиза на 28. февруари 2025 г., съобщи Полнареф в Инстаграм.

В началото на април 2025 г. Полнареф ще дебютира в теаър "Аполо" в Лондон. КАДЪР: Инстаграм/michelpolnareff

Новият албум на изпълнителя носи заглавието Sexcetera. Излизането на 28 февруари ще бъде седем години след албума Enfin! - последният студиен албум на Полнареф, и три години след Polnareff chante Polnareff - компилация от изпълнения на пиано, с продадени над 80 000 копия, пише БТА.

Полнареф е фигура във френската музика от 1966 с песента La Poupеe qui fait non, последвана от множество хитове през годините като Love me, please love me, L'Amour avec toi, Lettre а France, Goodbye Marylou. Той, заедно със Серж Генсбур, е сред малкото френски изпълнители, конкуриращи се с доминиращите англоезични изпълнители. Мишел Полнареф е работил с китариста Джими Пейдж и с басиста Джон Пол Джоунс.