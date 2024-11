Невероятната Бет Харт, наричана „музикалното чудо Бет”, идва отново в България на 24.07.2025г. от 20:00ч. в Парк център ЮНАК

Всеки, който е слушал Бет Харт на живо, всеки, който е бил докоснат от нейната музика, знае, че тя влага всяка частица от себе си в нея. Феновете са луди по нейния дрезгав тембър, нейната близост с публиката, нейната откровеност.

Вдъхновяваща й енергия не е неизчерпаема. Бет също има нужда от някого, на чието рамо да се отпусне, някой, който да я прегърне, когато има нужда от това.

„Това е една истинска история“, разказва Бет за заглавната песен от новия си албум. “You still got me” e албум за истинските неща в живота. За любовта, за доверието, за упованието в хората, които обичаме, и които обичат нас. Новият албум на номинираната за Грами Бет Харт е поглед навътре, във всеки от нас, албум за битките, които всеки от нас води в душата си. Албумът буквално избухва с взривяващото първо парче, “Savior With A Razor”, изпълнено със Slash от Guns N’ Roses, продължава с класическия блус „Suga N My Bowl” – в колаборация с Ерик Гейлс, и се развива по един изключително интересен начин, преливащ от емоции, чувства, и самоосъзнаване, които зрителите на Парк център ЮНАК ще имат невероятната възможност да изпитат лично в топлата юлска вечер.

Главозамайващ вокалист с уникален тембър, виртуоз на пианото, многолик музикант, преминаващ от джаз и блус до R&B и рок звучене, текстописец и автор на музика, Бет е разпозната като емблема на цяло поколение. Легенди на китарата като Слаш, Джо Бонамаса, Бъди Гай споделят сцената с нея през годините.

Изпълвала със зрители десетки пъти най-големите зали в света - Royal Albert Hall в Лондон, Olympia в Париж, Ryman Auditorium – Кралицата на Блуса, Бет Харт, ги покорява и ги превръща в свой дом, в свое лично пространство, в което всеки зрител се чувства у дома.

Бет Харт оставя публиката без дъх, не само заради музиката си, но и заради пълното си отдаване и откровение. Наричана „преродената Джанис Джоплин”, Бет Харт не може да бъде описана, нито разказана, нито думите да я обхванат. Тя само може да бъде почувствана!

Артистът с най-интимната връзка с публиката, призната от цял свят. Най-откровеният изпълнител, който сцените познават, ще разчувства отново българската публика през следващата година в Парк център ЮНАК в София, на 24.07.2025г. в 20:00ч.

Бъдете един от тези, които ще се докоснат до уникалната Бет Харт, за да усетите нейната мощ, неподправена емоция, сила, чудовищен талант. Среща, споменът от която остава за цял живот!

Концертът е организиран от продуцентска агенция БГ Саунд Стейдж.

Билетите са в продажба в системата на Ивентим от 22.11.2024г.

Beth Hart & Slash – Savior With A Razor:

https://www.youtube.com/watch?v=KYnBHKnOSpE

Beth Hart & Joe Bonamassa – I’ll Take Care Of You /Live in Beacon Theatre - New York/:

https://www.youtube.com/watch?v=nW3OrLHj0lQ