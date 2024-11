Шер приключва кариерата си, следващият й албум ще е последен

Шер разкри, че следващият албум ще бъде последният й.

78-годишната музикална икона издава хитове от 1964 г. - когато започва с покойния си бивш съпруг Сони Боно.

Нейният най-нов албум, Closer to the Truth, беше издаден през 2013 г. - докато албум с кавъри на ABBA, озаглавен Dancing Queen, беше пуснат през 2018 г., а първият си коледен албум тя пусна миналата година.

Но сега легендата, оглавяваща класациите, сподели, че се готви да се откаже от влизането в звукозаписната кабина, след като завърши албума, върху който работи в момента, пише YahooNews.

Певицата на I Got You Babe разкри това пред в лондонския Lyceum Theatre в понеделник, съобщава The ​​Sun.

„Това вероятно е последният ми албум, който ще направя."

"Наистина съм развълнувана. Има страхотни песни и просто съм наистина развълнувана, че го правя."

Тя се пошегува: „Сега съм по-стара от пръстта, нали? Аз съм най-старият човек, когото срещам в почти всяка стая, освен ако не съм в старчески дом. Бих дала всичко, за да бъда отново на 60 години!"

Размишлявайки по-нататък върху възрастта си, тя продължи: „Това също е странно, защото знам, че съм по-стара, но не знам как да го чувствам. Не знам как да се чувствам по-различно от начина, по който винаги съм се чувствала."

„Обичам да общувам с по-млади хора, не само с мъже. Харесвам младите хора, защото много от приятелите ми не искат да се забавляват толкова много. Те могат просто да си тръгнат и да бъдат стари глупаци."