Приключенията на Нейко Генчев по пътя на Шаная Туейн, Доли Партън и Гарт Брукс

Песен, изпята от зам.-кмета на Велико Търново и младата Полин, влезе в US и световната кънтри класация Hot Disk 40

Зам.-кметът на Велико Търново Нейко Генчев се нареди до световни музикални легенди като Шаная Туейн, Доли Партън и Уили Нелсън.

Песен, изпята от него и младата певица Полин, влезе в американската и световната класация Hot Disk 40. Класацията е на радиостанцията "Кънтри Мюзик Нешвил" и се съставя всяка седмица, като парчетата в нея се определят от диджеи, музикални радиожурналисти и водещи от цял свят.

В класацията зам.-кметът е посочен като изпълнител с музикалния си псевдоним Барни Есвил

Парчето White House по музика на Стефан Диомов е оценено от музикалните специалисти като едно от 6-те най-добри музикални изпълнения и е включено в ноемврийското издание на промоционалния диск на Hot Disk.

"Дори не мога да ви опиша каква чест е това и колко е неочаквано за мен! Песента ни е оценена сред 6-те най-добри песни от ноември! Този диск се прави всеки месец, това е 311-ото издание и в него са били имена като Уили Нелсън, Доли Партън, Шаная Туейн, Гарт Брукс.

Получих писмо от водещия на класацията с топли думи към мен и Полин. Наистина съм развълнуван! Приятели, щастлив съм! Всички участвали имат заслуга, а най-много, разбира се, великият Стефан Диомов", пише в профила си във фейсбук зам.-кметът.

Впрочем това не е първото негово попадане в престижната световна класация. Досега там са се въртели 4 негови песни, като две от тях са достигнали до топ 20, класирайки се на 13-о и 15-о място.

Необикновеният член на екипа на търновския кмет Даниел Панов гради музикална кариера с артистичния псевдоним Барни Есвил. Никнеймът му хрумнал като комбинация между студиото в плевня и любимия му модел "Кадилак".

"Ти нямаш ли си stage name?", ме попита Лий Уилямс от английската секция на CMR Nashville, след като няколко пъти се опита неуспешно да произнесе името ми, когато говорихме за първи път по телефона.

"Ами, имам - отговорих и го измислих на секундата - Барни Есвил. Барни ми дойде от Барн (Barn), което на английски означава плевник. Просто студиото ми в село Ресен се намира в бившия плевник.

А Есвил е малка анаграма от любимия ми Cadillac Seville. Имам и такава песен - кавър на хита от 70-те "Китари и кадилаци", разказа пред "24 часа" изгряващата кънтри звезда. Барни Есвил с кадилака

Той влетя сензационно в световния музикален чарт през 2023-а

с каубойска шапка и китара, и сингъла Live for the Day - нов вариант на "Живея за мига"

на Роси Кирилова. Парчето се задържа повече от 3 месеца в най-престижната класация за кънтри музика.

Но тайната формула за успеха на Барни Есвил в кънтрито като че ли се крие в сполучливо подбраните дуетни половинки и разбира се, авторския тандем с бащата на "Фамилия Тоника".

Песента му Hello My Friend, кавър на "Здравей, как си, приятелю", но с нов аранжимент и английски текст, се изкачи до 15-а позиция в същия чарт. В Hello My Friend Генчев си партнираше с младата изгряваща звезда от Нешвил Сара Харълсън.

Запознал се с нея по препоръка на неговия китарист Остин (The King) Хейман, който въпреки младостта си е утвърден американски музикант.

Първоначално двамата работеха, като обменяха вокалите през онлайн платформа, а демото се сглобяваше в Нешвил. Сара обаче дойде в рамките на "Сцена на вековете" във Велико Търново и дори имаха съвместни участия по други фестивални сцени.

В White Нouse, която успешно катери месечната световна класация и вече е на 22-ро място тази седмица, Барни Есвил е с нова дуетна партньорка - Полина Петрова. Музиката към авторския текст на Барни създал Стефан Диомов, но като цяло работата е на българо-американски екип, като американската част е от Нешвил.

Българката изгрява зад океана със stage name Полин. Ослепителната изпълнителка му направила впечатление първо в образа на Елисавета в "Крадецът на праскови" на сцената на търновския театър, споделя с последователите си Барни Есвил.

"С учудване разбрах, че всъщност не е или поне не се води като актриса в театъра. След това взе участие в екипа ми за "Бургас и морето", където разбрах, че е и великолепна танцьорка.

Последва участието в клипа за песента "Да отидем там", където се изяви не само в главната женска роля, но и като сценарист и режисьор. После разбрах, че всъщност е оперна певица с класическо образование, и естествено, се роди идеята да заеме мястото на Сара Харьлсън", разказва Барни Есвил.

Така първата им песен влязла от първи опит в Country Top 40 и в ноемврийския хот диск като една от 6-те най-добри.

А водещият на класацията по "Кънтри Мюзик Нешвил" предрекъл на Нейковото откритие световна кариера в мейл: "Предайте поздрави на Полин. С тази вокална техника, глас и визия тази млада дама я очаква поне европейска, ако не и световна кариера!".

Барни подарил една своя песен, която да бъде първият самостоятелен хит. Вече работят по нея и се надяват тя също да влезе в кънтри класацията.

Нейко Генчев не може да бъде вместен в никакви рамки на ресор и управленски позиции

За него всъщност това е един административен пост. Когато го наричат политик, пояснява, че ако е такъв, то е в смисъла, който са влагали в думата древните гърци: политикос - човек, който се занимава с делата на полиса, на града.

"Другите, които са се грижели само за своите лични интереси, елините наричали идиотикос. Мисля, че съм го доказал с делата си, обичам Велико Търново като живо същество", казва той.

Освен че се е посветил на своя град, е издател, преводач, поет, автор на специализирани публикации и книги, съставител, редактор, консултант по специализиран софтуер, университетски преподавател.

Освен това далеч не може да определи кънтрито като своята любима музика. Той е заклет фен на операта и обикаля по фестивали в целия свят. Обича също джаз и слуша всякаква музика без чалга, макар че може да оцени виртуозността на някои изпълнители и в този жанр.

"Кънтрито е старата ми любов от годините, когато се учех да свиря на китара. Аз така научих началните степени на английския език - чрез кънтри музиката. Но говорим за класическото кънтри като Кени Роджърс, Доли Партън.

В ония години кънтри музиката беше символ на Америка, на свободата", спомня си зам.-кметът. Той пее дори на китайски.

С Полин са сред финалистите на националния конкурс "Вечната класика" - за нови песни по средновековна китайска поезия, който се провел в София под патронажа на китайското посолство.

Музиката е на Барни, а стиховете са на поетесата Лъ Уан от династията Тан.