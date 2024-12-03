Албена Денкова посреща юбилей с държавна награда

В последно време за Албена Денкова не се говори много, защото от години с Максим Стависки работят в Москва. На рождения си днес обаче двукратната световна шампионка по фигурно пързаляне отново ще бъде в центъра на вниманието, тъй като има юбилей и ще получи почетния знак на президента заедно с Таня Богомилова, Весела Лечева, Нонка Матова, Армен Назарян и Ивет Лалова.