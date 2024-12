Живко Петров гостува с триото си в Шумен

Триото на пианиста Живко Петров - JP3, ще изнесе концерт в Народно читалище „Добри Войников" в Шумен тази вечер, съобщиха организатори на събитието. Публиката ще чуе музика от албумите On the Way и Beyond the flesh, предава БТА.

Новата продукция Beyond the flesh включва 12 музикални пиеси.

Албумът Beyond the flesh е с музика към саундтрака на филма на режисьора и сценарист Димитър Стоянович - „Плът". Музикалното събитие е с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

За БТА Живко Петров коментира, че е получил покана от Димитър Стоянович да напише музика, като уточни, че „Плът" е дебют за режисьора и сценарист. За музиканта също - като автор на музика за кино. Петров уточни, че музиката е записана на живо от него, Димитър Семов и Димитър Карамфилов. Китарите са записани от Христо Вичев, който живее в САЩ, добави Петров. Той каза още, че така се е получила музика около час и 10 минути музика, която може да съществува и сама извън филма.

След Шумен JP3 ще има концерт във Велико Търново - на 4 декември, в София - на 9 декември, а турнето завършва в Пловдив - на 11 декември.

Триото на Живко Петров постави в Бургас начало на зимното си турне. JP3 имаше концерт пред варненската публика на 1 декември.