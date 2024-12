Как при соца Адела Пеева изнесе нелегално филма си в Берлин

Забраниха "В името на спорта" у нас, а в Германия го спряха след първия кадър, защото падна Берлинската стена. "Майки" го цензурираха - изобличаваше поощряването жените да раждат извънбрачни деца, казва режисьорката

Когато снимах за кмета на София инж. Иван Иванов, ме впечатли, че всяка сутрин, отивайки на работа пеша, той изсипвал хартиени конфети по пътя си, а на прибиране проверявал дали са почистени

Адела Пеева е дръзка и не се страхува да заснеме и покаже истината. Създала е над 50 документални филма и един игрален. Те са прожектирани на най-престижните международни фестивали и са носители на различни големи отличия. Неслучайно я наричат най-добрият режисьор на документалистика у нас. 77-годишната жена не спира да твори, въпреки че някои от продукциите й са забранявани преди 1989 г. В момента работи по нов проект, а следващата седмица ще получи специален "Златен ритон". По този повод тя се върна назад във времето и разказа в интервю пред "24 часа – 168 истории" през какво е преминала, за да стигне дотук.

- Г-жо Пеева, през декември ще получите първия специален “Златен ритон” за изключителен принос в българското документално кино. Ласкае ли ви това?

- Вижте, целия си професионален живот съм посветила на документалното кино. Признавам, без излишна скромност, че тази награда наистина ме ласкае. Тя дойде след спрените и забранени на времето ми продукции и по-късно след филми, обиколили света, участвали на най-елитните фестивали и отличени с престижни награди. Като че ли през годините успях да спечеля любовта на зрителите и даже славата на “най-популярен български режисьор на документално кино”. Обикновено ласкателството се свързва с користни цели, но в случая не виждам такива. Истината е, че тази награда за цялостно творчество е много значима, тя е признание за всичко, което направих, и няма как да не ме прави щастлива. Но за мен това наистина не е повод да се превъзнасям и възвеличавам.

- Фестивалът ще бъде открит с вашия филм “Излишните”(1999), който разказва за Възродителния процес. Трудна ли беше тази продукция за Вас?

- Исках да направя този филм веднага щом започна Възродителният процес. Исках да отида на място и да снимам по време на случващото се, но не ми позволиха.

Вече имах лош “имидж“ - имах спрени два филма:

“Майки” и “В името на спорта”. Обаче не се отказах – успях да го направя 10 г. след промените, през 1999 г. Даже така стана по-добре, защото вместо вероятно само един репортаж, така се получи вълнуващ филм за времето и събитията, оставили дълбока обществена следа, видима и до днес. Това е един разказ за 3 жени и техните разделени семейства, като една от трите героини е българка, лекарка, участвала непосредствено в процеса на насилственото преименуване. Това е първият български филм, реализиран в копродукция с германската ZDF/АРТЕ, по-късно номиниран и за наградата PRIX EUROPE 1999 г. в Берлин.

- Кога се появи любовта ви към киното? Като ученичка играете в спектакъл, искахте ли да станете актриса?

- Като ученичка в английската гимназия играх лейди Макбет, рецитирах на английски емблематичния монолог на лейди Макбет: Out damned spots, out I say... Имах голям успех. И до ден днешен съучениците ми, когато ме видят, ме поздравяват с “О, лейди Макбет!”. Не, не съм искала да ставам актриса, определено мечтаех да съм кинорежисьор.

- Като дете заминавате за Югославия - завършвате кинорежисура и се омъжвате. Какъв беше животът там?

- Не бих казала, че съм била дете, бях на 18 г. На тези години животът е хубав, а за нас в България Югославия тогава беше другият свят - Запада. Там завърших гимназия. Не се носеха униформи, момичетата ходеха облечени с невероятни тоалети. Тогава отказвах да ходя на училище, докато родителите ми не ми купят обувки на токчета и шлифер.

Абе друг свят, казвам ви. В тези години – 60-те на миналия век, отношенията между България и Югославия невинаги бяха добри и много често нашата страна затваряше границите. Ние разбирахме това, когато не ни идваха гости от родината. През другото време къщата ни беше пълна с хора, имаше случаи, когато спях на масата в кухнята.

- Дебютният ви филм е “Съединението на България”(1971). Защо избрахте точно тази тема за първата Ви лента?

- Когато се върнах у нас, ДО “Българска кинематография” ми предложи да избирам: работа като асистент-режисьор в Студия за игрални филми БОЯНА или като режисьор в Студия за документални филми “Време”. Разбира се, избрах да започна като самостоятелен режисьор. В Студията ми дадоха задача да направя този филм - той беше учебен и предвиден за показване в училищата, в часовете по история.

- Властите забраняват филма ви “Майки”(1981). Защо, и как го приехте?

- “Майки” е филм за самотни дами с извънбрачни деца. В онези години държавата поощряваше жените да раждат такива рожби, обещавайки им закрила и грижи. На практика това се свеждаше до настаняването им в едно място, което в София беше известно като “Сградата на к..вите”. Филмът беше забранен за публични прожекции заради начина, по който се

осмеляваше да критикува и изобличава

лицемерието и двойствения морал на социалистическото общество, но може би най-вече и заради това, че във филма беше показан и случай на едно момиче, което водеше дело за бащинство, а

таткото на момчето беше военен

и със статуса на “Активен борец срещу фашизма и капитализма”. Да, това беше първият ми забранен филм. Аз го наричам “малко спрян”. Не го пускаха по екраните, но не му иззеха изходните материали, излъчваха го на закрити прожекции – като тази на Националния фестивал за неигрално кино, където бе отличен с награда “Сребърен ритон”. Беше селектиран и показан в цензурирана версия и на фестивалите в Оберхаузен, Лайпциг и Билбао.

- Конфискуват материалите за филма “В името на спорта”(1983), който показва нечовешките методи в залата по вдигане на тежести по времето, когато треньор на националния отбор е Иван Абаджиев. Очаквахте ли, че ще стане така? Как изобщо се решихте да го направите?

- Не, не очаквах. Аз тръгнах да правя филм за младите спортисти. Срещнах се и с олимпийския шампион - щангиста Валентин Христов. В предварителните разговори

той ми разказа невероятни неща

за начина, по който се отнасят към щангистите, и за методите на треньора Иван Абаджиев. И тогава реших да направя филм именно за това. С него е свързана и една невероятна история, която съм разказвала и друг път. През 1989 г. поканиха филма за участие на Европейския фестивал на късометражно кино в Берлин. Успях да организирам пътуването си, което по онова време не беше никак просто. Носих с мен и копие на филма, за всеки случай – ако нещо стане с другото, което изпратих тайно чрез моя приятел Росен Милев, живеещ в Берлин. Все пак ставаше дума за спрян, забранен филм и предстоеше първото му показване в чужбина. И така, на 9 ноември вечерта с Росен чаках разтреперана началото на прожекцията. След първия кадър обаче го спряха и запалиха осветлението в залата. Не знам как не припаднах –

бях сигурна, че от посолството на България са направили необходимото,

за да се случи това. Оказа се, че причината е друга: току-що беше рухнала Берлинската стена. Чуваха се възгласи: “Всички вън! Излезте навън. Стената падна!”.

Няма да забравя как Росен ми каза: “Браво Адела! Филмът ти събори Берлинската стена!” А навън улицата бе залята от възторжени, прегръщащи се хора, с бутилки в ръце.

- Били сте на снимачната площадка със счупен крак, на инвалидна количка и дори бременна в 9-ия месец. Споделете повече подробности за тези ваши геройства.

- Както се казва, “На война като на война”. На снимки като на снимки, всичко е планирано, организирано, трябва да снимаш, няма връщане назад. Карате ме да се връщам много назад - бременна 9-и месец. Директорът на продукцията идва да ме вземе за снимки с джип. Аз го попитах:

“Ти какво, искаш да родя или да снимам?”

Е направих го, родих по-късно...

Националната библиотека “Кирил и Методий”. Снимам вестници в единия край на каталожния хол - много бременна, края на 9-ия месец. В другия край Радой Ралин, който като ме вижда, се провиква: “И да не родиш момче!”. Идеше ми да се скрия някъде, но къде с този голям корем. Радой си имаше свое обяснение защо не трябва да раждам момче. Той гледаше сам двамата си сина. Родих момче, за най-голямо разочарование на Радой.

- Единственият ви игрален филм е “Съседката” (1988), който е с най-голям брой зрители за годината, но тогава получавате и много нападки. Защо?

- Не само нападки, но и наказания, трябваше и да връщам пари. Филмът не само имаше голям брой зрители, а се оказа и най-продаваният в чужбина по онова време. А колкото до причините за проблемите ми по време на реализацията му… Бях документален режисьор, който е

успял да се промъкне в Киноцентъра и да направи игрален филм,

и трябваше да бъда показно порязана. Нещо повече - според протокола на Художествения съвет “този филм сгъстявал още повече черните краски в българското кино”.

- Емблематичен за творчеството ви е “Чия е тази песен?”, който пресъздава колоритно манталитета на балканския народ и все още се гледа с интерес. Той е във видеотеките в над 50 университета в САЩ и се ползва с научна цел. С какво е толкова специален?

- През цялото си творчество се старая да се придържам към максимата “Мисли локално, действай глобално”. Това ме научиха някъде по семинари и тренинг програми, в които участвах през годините. Този филм се оказа не само балкански. По света го припознаха като “техен”. Оказа се, че проблемът за споделената културна собственост съществува и в Европа, и по света. Филмът обикаля навсякъде и в страната ни вече повече от 20 г. Миналата година му чествахме юбилей - 20 г. от първата му прожекция. И въпреки респектиращия му дълъг “живот”, киносалонът в Дома на киното беше пълен, и то предимно с млади хора.

- През 2010 г. направихте филм за най-известния кмет на София инж. Иван Иванов. Кои истории от живота му ви впечатлиха най-много?

- Неговият професионализъм, когато става дума за проектите, които реализираше, а също така и невероятната последователност и посветеност на правилата, на които се основаваха десетилетията успешно управление в изграждането на София. Като хидроинженер и отговарящ за проекта на водопровода Рила - София, в продължение на 3 г. той обикаля с екипа си Рила и не спира, докато не опише всяко изворче, всеки ручей, преди да започне проектирането на водопровода. По негово време строго се е следяло за чистотата и дисциплината в комуналните служби. Всяка сутрин, отивайки на работа пеша, той изсипва малко хартиени конфети по пътя си. Когато се прибира след работа, проверява дали са почистени.

Бившият министър на културата Вежди Рашидов награждава Адела Пеева със “Златен век” през 2012 г.

- Кои са вашите модели в режисурата?

- Понеже говорим за българското документално кино, ще назова Никола Ковачев. Един много интересен режисьор от старата школа и добър човек. Имах късмета да работя по едно и също време с него в Студия “Време”. Бяхме с една и съща монтажистка и често се засичахме при нея. От него научих много неща на монтажната маса.

- Бяхте ли близки с Бинка Желязкова?

- Не, не бяхме близки. Но аз имах честта да бъда в една компания с нея, когато ми спряха филма. По едно и също време забраниха нейния “Нани-на” и моя “В името на спорта”. И двата бяха направени в Студия “Време”. И двете ни обсъждаха по събрания какво да ни правят, как да процедират с нас.

- Кои са били най-трудните моменти в живота ви?

- Спомням си, че Юлий Стоянов - големият български документалист, когато ме видя в Студията с ракета за тенис, а това беше периодът, когато ми спряха филма и ме разнасяха по събрания, ми каза: “Около теб ври и кипи, а ти съвсем спокойно си ходиш на тенис и се развяваш с ракета в ръка!”. Та, така за трудните моменти.

- Има ли филм, който сте искали да осъществите, но не сте?

- Да, за съжаление има. След 10 ноември бе ликвидирано държавното финансиране на филмопроизводството, правенето на продукции стана проблем и грижа на самите кинаджии. Години наред успявах да намирам средства за реализацията на много интересни и успешни филми. Но за някои от проектите не ми стигнаха силите. Ще спомена като пример

идеята за филм за паметника на Брус Лий,

издигнат в босненския град Мостар. Едно кошмарно разделено място между хървати и мюсюлмани, където децата от единия бряг на протичащата през града река Неретва не смееха да минат през моста, за да отидат отсреща. А училищата имаха по два входа - единият за хърватските деца, а другият за мюсюлманските.

- С какво се занимавате в момента? По какво работите?

- Е, как с какво? Правя филм за най-младия общински съветник в България, за ежедневието в политическия живот на един малък град, огледало на случващото се в страната.