6 години от създаването си и имен ден на вокалиста им Никола Симеонов ще отбележи Cool Den с традиционния си концерт навръх Никулден в София. Тази година те издадоха третия си албум, а на сцената преди тях ще се качат Funkilicious.

Отново на 6 декември групата “Светльо Витков и Легендите” ще забие в столичен клуб. Музикантите ще изпълнят някои от големите си хитове като Let me da te Love you, CMR, “Черно море”, Anything и др.