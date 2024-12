Ексклузивното издание „A Night on Earth in Jerez de la Frontera“ е третото допълнение към колекцията „A Night on Earth“

The Macallan отбелязва своята 200-годишнина с лимитирана серия уиски, вдъхновена от празничния дух на Испания. Едномалцовото шотландско уиски „A Night on Earth in Jerez de la Frontera” е третото допълнение към колекцията „A Night on Earth“. Ексклузивното издание е вдъхновено от Херес де ла Фронтера, регион в сърцето на Андалусия, Южна Испания, където с доказано майсторство и прецизност се изработват шери бъчвите на The Macallan.

Специалното лимитирано издание успешно запечатва духа на испанската Нова година и нейните традиционни аромати – сладки, покрити с мед, стафиди и канела. Отлежало в перфектно балансирана комбинация от европейски и американски шери дъбови бъчви, „A Night on Earth in Jerez de la Frontera“ носи истинска наслада за небцето в съчетан вкус от бадеми с медна глазура, балансирани с ванилия, подправки и фини нотки на свеж розмарин. Долавящите се нотки грозде и анасон са вдъхновени от испански обичай, включващ изяждането на 12 зърна грозде при отброяването на секундите преди началото на новата година и традиционен за Херес сладкиш, богат на мед и анасон.

За създаването на своето ексклузивно издание The Macallan си сътрудничи с художничката Мария Мелеро, родена в Херес, която пресъздава спомените си от празничния сезон в своя роден град чрез отличителния дизайн на изданието. „Херес играе ключова роля не само в историята на The Macallan, но и в неговото настояще и бъдеще. Като уиски майстор, възможността да разкажа част от тази история чрез уиски беше невероятно вдъхновяваща. Комбинацията от европейски и американски бъчви, подправени с шери, ни позволи да уловим вкусовете, традициите и спомените на Мария за Нова година в Херес де ла Фронтера – дома на шери виното“, споделя Стивън Бремнър.

Лимитираната колекция „A Night on Earth” на The Macallan запечатва културните традиции на различни региони. Първото издание, „A Night on Earth in Scotland“, черпи вдъхновение от класическите шотландски сладки “shortbread”, докато второто – „The Macallan A Night on Earth – The Journey“, улавя ароматите на пуканки и сладък оризов пудинг, предавайки духа на уникалните празнични обичаи. Всяко издание от колекцията носи със себе си историята на местните традиции и предлага неповторим вкус, който отразява културното богатство на региона. Третото издание от поредицата „A Night on Earth“, вдъхновено от виталността и богатите обичаи на Херес, е необикновен подарък за празничния сезон, въплъщаващ духа на празненствата, споделените моменти и новото начало. „A Night on Earth in Jerez de la Frontera“ е символ на изтънчеността, майсторството и уважението към традициите, обединяващ миналото и бъдещето в бутилка, създадена да бъде споделена с близки хора и да превърне всяко празнично събиране в незабравимо преживяване. Дизайнът на изданието представлява визуален разказ за историята и традициите на Херес, който е толкова запомнящ се, колкото и самото уиски. Външната страна на кутията изобразява аленочервено небе, ярък залез с лозя и рози, които растат в лозята и служат като естествена сигнална система за потенциални заплахи за почвата. Разказът продължава във вътрешната част на кутията, като с нейното отваряне се разкриват изображения на гроздове от лозята на Херес и традиционни стенни плочки със символи, отразяващи празненства и значими моменти за The Macallan и Херес.

В духа на празничния сезон, The Macallan кани уиски ценителите да се насладят на „A Night on Earth in Jerez de la Frontera” – уиски, което олицетворява радостта от празнуването и богатството на традициите. Докато семейства и приятели се събират, за да отбележат края на годината, то ще бъде символ на прехода от спомени за миналото към надежди за бъдещето и тост за трайното наследство на The Macallan.

Изданието „A Night on Earth in Jerez de la Frontera“ вече може да бъде намерено в избрани търговски обекти, благодарение на официалния дистрибутор на The Macallan за страната – Кока-Кола ХБК България.

