След две “Грами” Ариана Гранде е на път да спечели и “Оскар” за “Злосторница”

Адаптацията по известния бродуейски мюзикъл е избрана за най-добър филм за годината

Лентата и "Гладиатор 2", излезли по кината в един и същи ден, може да повторят феномена "Барбенхаймер"

Историята на две вещици - добра и зла, ще спечели ли най-престижната филмова награда “Оскар” тази година? Такива са очакванията за филма “Злосторница”, който бе избран за най-добрия тази година. Националният съвет на кинокритиците в САЩ класира на първо място филмовата адаптация на известния бродуейски мюзикъл на режисьора Джон Чу. А такава победа означава и номинация за “Оскар”.

В главните роли са двете певици и актриси - Синтия Ериво и Ариана Гранде, които също получиха награди в категорията за съвместна работа. А Чу e обявен за най-добър режисьор. Като певица Гранде е носителка на много музикални награди, сред които две “Грами”. Сега предстои да разберем дали ще спечели и първия си “Оскар”.

“Злосторница” излезе на 22 ноември

в Щатите - същата дата,

на която излезе и “Гладиатор 2”

Това породи дискусии относно повторение на феномена “Барбенхаймер” от 2023 година, когато “Барби” и “Опенхаймер” бяха пуснати на една и съща дата. Новият дует от напълно противоположни филми не постигна същия успех, що се отнася до печалби в първия уикенд, но това не попречи на “Злосторница” да се отличи с купища позитивни отзиви, сред които “най-развлекателният филм на годината” и “музикален шедьовър”.

Националният съвет на кинокритиците в САЩ - организация, основана през 1909 г. и базирана в Ню Йорк, съставена от филмови ентусиасти и учени, няма връзка с филмовата академия. Но победата дава на “Злосторница” известен начален тласък преди обявяването на номинациите за наградите “Златен глобус” в понеделник, 9 декември, където би трябвало да се представи добре.

В актьорския състав влизат още Джонатан Бейли, Джеф Голдблум, Мишел Йео и Итън Слейтър. Продукцията е обявена още през 2012 година, но многократно бива отлагана. През 2022 година беше обявено, че филмът ще бъде разделен на две части, за да се избегне съкращаването на сюжетни елементи. Снимането и на двата филма започна през декември 2022 г. и завърши през януари 2024 г., след като имаше прекъсване поради стачката на гилдията на филмовите актьори.

Сюжетът е разказан от

добрата вещица Глинда,

изиграна от Ариана Гранде,

която рефлектира над споделеното минало, което има с Елфаба - станала печално известна като злата вещица от Запада - Синтия Ериво влиза в ролята. Двете се запознават в престижния университет “Шиз”. Елфаба е там само за да остави параплегичната си сестра, но по погрешка разкрива магическите си способности пред декана по магьосничество мадам Морибъл (Мишел Йео). Този инцидент ѝ печели място в учебното заведение, където се налага да споделя стая с Глинда. Двете първоначално не могат да се понасят, но с течение на времето виждат добрина една в друга и стават най-добри приятелки.

Филмът се стреми да накара зрителите да симпатизират на Елфаба. Тя е отхвърлена още при раждането си заради неестествено зелената ѝ кожа - дефект, който я прави обект на чести подигравки. Несподелената обич, която Елфаба изпитва към Фийеро Тигелар (Джонатан Бейли в ролята), прибавя към трагичния ѝ образ. Не на последно място, представите ѝ за света се сгромолясват, след като се оказва, че нейният модел за подражание - властелинът на Оз (изигран от Джеф Голдблум), се оказва тиранин без магически способности, който иска да подчини говорещите животни в страната. Противопоставяйки се на този план, тя бива титулувана като “зла вещица”. Това води и до раздялата между Елфаба и Глинда в края на филма, след като втората не може да убеди първата да се помири с властелина.

Преди 85 г. е пуснат първият филм “Магьосникът от Оз”

Сцена от бродуейския мюзикъл “Магьосникът от Оз”

В самото начало на миналия век писателят Лиман Франк Баум и илюстраторът Уилям Уолъс Денслоу създават детски фентъзи роман, който остава в историята като едно от най-известните произведения в американската литература. Книгата им “Вълшебникът от Оз” е разпозната от библиотеката на Конгреса като “най-голямата и най-обичана приказка в Америка” и продажбите ѝ начисляват 3 милиона екземпляра, преди да стане обществено достояние през 1956 г. Успехът ѝ проправи пътя за 13 книжни продължения, мюзикъли, анимационни и игрални сериали, видео игри, комикси и може би най-важното - филми.

През 1939 г. в кината е пусната култовата адаптация “Магьосникът от Оз”, режисиран от Виктор Флеминг, с Джуди Гарланд в главната роля. Лентата е прочута с употребата на цветна кинематография, с фантастичния сюжет, музиката и запомнящите се герои. Номиниран е за 5 награди “Оскар”, от които печели 3. Смята се за най-гледания филм някога от библиотеката на Конгреса, избран е за съхранение от Националния филмов регистър на САЩ и е един от малкото филми в регистъра на “Паметта на света” на ЮНЕСКО.

Друга известна адаптация е “Магът” от 1978 година, режисиран от Сидни Лумет, с известните изпълнители Даяна Рос и Майкъл Джаксън в главните роли. Тази версия на историята на Баум е критически и финансов провал, който обаче в последните няколко години се превръща в култова класика със силна актьорска игра от знаменити имена.

През 1995 г. авторът Грегъри Магуайър, използвайки като основа оригиналната детска приказка и филма от 1939 година, пише романа Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West - (“Поглед към вълшебната страна на Оз и персонажите, които живеят там”). Произведението на Магуайър е използвано за създаването на мюзикъл на “Бродуей”, който пък от своя страна получи адаптация за големия екран - “Злосторница” (озаглавен на екрана като “Злосторница: Част първа”).