Малкият Васил Петров между боклукчия и космонавт, големият - твърд фен на пълнените чушки

Джаз певецът празнува 30 години на сцената с голям концерт на 21 януари в зала 1 на НДК

Джаз певецът Васил Петров празнува 30 години на сцената с голям концерт на 21 януари, догодина, в зала 1 на НДК. Той ще излезе пред публиката заедно с Плевенската филхармония с диригент Христо Павлов. Специални гости в спектакъла ще бъдат Хилда Казасян и Мария Илиева, цигуларката Зорница Иларионова и аржентинската звезда Карен Соуза. Това е големият финал на лятното му турне "The Best of Васил Петров", което премина през големите летни сцени в Пловдив, Варна, Бургас, Поморие, Велико Търново и др.

Спектакълът в зала 1 на НДК ще включва джаз стандарти, българските му хитове, поп и рок музика, филмови теми в симфонично звучене и в нови аранжименти, както и хитове на Франк Синатра.

Певецът с приятелката си Маргарита СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Как бихте се описали с 3 думи?

Не съм аз този, който ще описва себе си.

На колко години сте?

Не помня.

Къде сте роден?

В София.

Какво харесвате у себе си?

Не се харесвам особено.

Чай или кафе?

Чай маточина.

Любим ден от седмицата? Защо той?

Неделя, защото е ден Господен.

Любим филм?

“Бърдмен” (Birdman).

Какво четете в момента?

За съжаление, нищо.

Любима книга?

Библията.

Любим цвят?

Зелен.

Любим парфюм?

“Саваж” на “Кристиан Диор”.

Любима марка дрехи или предпочитан дизайнер?

Няколко са, например Лоро Пиана.

Как предпочитате да сте облечен - стил?

Елегантно, класически.

Какъв вид обувки предпочитате? Марка?

“Алберто Гуардиани”.

Каква кола карате?

Мерцедес S class 320 disel.

С какво пишете - химикалка, молив?

С каквото ми падне.

Каква чанта носите?

Не нося чанта.

Какво бихте носили в чанта?

Ако имам чанта, бих носил портфейл и телефон.

Любима песен? Стил музика?

Джаз, “Лаура” на Дейвид Ръксин.

Любимата ви напитка?

Джин с тоник.

Какво обичате да ядете?

Пълнени чушки.

Храната, която не вкусвате, е...

Полуфабрикат.

Имате ли хоби? Какво е то?

Рисуване, преходи в планината.

Имате ли си приятелка/женен ли сте? Име?

Да, имам - Маргарита. Не сме женени, засега.

Какво харесвате у нея?

Харесва ми, че е с невероятен финес, нехарактерен за днешното време. С много вкус и чувство за мярка.

Какво не харесвате у нея?

Че успява да ми се качва на главата от време на време.

Имате ли деца?

Още не.

Къде живеете?

В София.

Кой е последният подарък, който купихте, и на кого?

Дамска чанта за приятелката си Маргарита.

Какви цветя харесвате?

Харесвам всякакви цветя.

Любим предмет?

История.

Най-омразен предмет?

Математика.

Любима джаджа (техника)?

Мобилен телефон.

Телефон? Марка?

Huаwei.

Колко приятели имате във фейсбук? Колко от тях са в действителност ваши приятели?

Имам фейсбук страница. Нямам представа каква е бройката, но имам приятели от цяла България.

От какво се страхувате?

От височини.

Голямата ви мечта?

Да, реализирам това, което нося в себе си.

Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

Да бъда на кила на яхта в бурно море.

Кой е най-големият ви успех?

Не съм аз, който може да каже.

Кога се влюбихте за първи път?

На 9 години.

Първата целувка?

Тогава.

Кога и с кого го направихте за първи път?

Мога да кажа, но не смятам да го правя.

Какво е сексът за вас?

Сексът означава пол, но би трябвало да бъде следствие от любовта между двама души.

Имате ли домашен любимец, какъв?

Не, нямам.

Най-лошото ви напиване?

Не помня.

Първата цигара?

Беше от келешлък, но не помня кога.

Пушите ли, по колко, какво и каква марка?

Да, от време на време цигари.

Най-скъпата ви покупка?

Най-скъпите неща не се купуват с пари.

Спортувате ли, какво?

Преходи в планината, плуване.

За какво бихте използвали вълшебна пръчка?

Да се пренеса във времето напред и назад.

Любим сезон?

Четирите сезона.

Кога си лягате, кога ставате?

Предпочитам да е в девет… (21,00), а ставам, когато си поискам.

На кого се доверявате най-много?

На Бога и на приятелите.

Какъв мечтаехте да станете като малък?

Боклукчия и космонавт.

Кой е първият ви спомен?

Когато духах свещичката на тортата на 1-ата ми годинка.

Кои шеги не ви харесват?

Дебелашките.

Какво е в състояние да ви вбеси?

Простотията.

Кажете един стих.

Калта се преминава с газене, морето с лодка и гребла, до върха се стига с лазене, а за простора трябват ти крила.

Разкажете за най-срамната си постъпка.

Давам възможност на другите да я опишат, ако има такава.

Море или планина? Любимо място за почивка?

И двете. Морето и планината (Родопите).

Почивка на палатка или в луксозен хотел?

И двете.

Студ или жега?

Нито едното, нито другото.

Изхвърляте ли разделно? Защо?

Да, старая се.