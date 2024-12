Групата „Айрън мейдън“ ще прави турнетата си с нов барабанист

Легендарната хеви метъл група „Айрън мейдън“ обяви, че вече ще прави турнетата си с нов барабанист, съобщи Би Би Си.

„Айрън мейдън“ са създадени в Източен Лондон през 1975 г. от басиста Стив Харис, пионери са на новата вълна на британското хеви метъл движение и досега са продали над 130 милиона албума по целия свят.

След 42 години в групата барабанистът Нико Макбрейн обяви, че се оттегля от турнетата, но ще остане „твърда част от семейството на „Айрън мейдън“.

Саймън Досън ще застане на барабаните по време на световното турне на групата The Run For Your Lives, което започва в Будапеща през май догодина, пише БТА.

Досън е добре познат на световната армия от фенове на „Айрън мейдън“. Повече от десетилетие той свири с другата група на Харис, наречена „Бритиш лайън“ (British Lion).

В публикация във Фейсбук групата съобщи: „Айрън мейдън“ с удоволствие съобщава, че зад ударните за 2025 г. ще застане име, познато на много от нашите фенове - Саймън Досън, бивш сесиен барабанист и партньор на Стив в ритъм секцията през последните 12 години с „Бритиш лайън“. Роден в Съфолк, Англия, Саймън за първи път си партнира със Стив Харис през 2012 г.“.

Феновете в интернет похвалиха назначението, като пожелаха на Макбрейн успех и приветстваха Досън.

В изявление на уебсайта на групата Макбрейн написа: „След дълъг размисъл, едновременно с тъга и радост, обявявам решението си да направя крачка назад от напрегнатия начин на живот на турнетата.“

Той добави: „Какво да кажа? Турнетата с „Айрън мейдън“ през последните 42 години бяха невероятно пътешествие! Гледам към бъдещето с много вълнение и голяма надежда! Ще се видим скоро, нека Бог да благослови всички вас и, разбира се, „Up the irons!“.

Мениджърът на групата, Род Смолуд, заяви: „Благодаря ти, че беше неудържима сила зад барабаните на „Айрън мейдън“ в продължение на 42 години и мой приятел още по-дълго. Говоря от името на цялата група, когато казвам, че ще ни липсваш изключително много!“.