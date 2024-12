Enigma се завръщат в София, ще имат концерт на 12 март

Легендарният музикален проект Enigma се завръща в София. За втори път Original Enigma Voices ще излязат пред българската публика на 12 март в зала 1 на НДК, но този път с изцяло нова визуална и музикална концепция.

Enigma е създадена през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Има над 70 милиона в продажби, като още първият им албум MCMXC a.D., включващ хитове като Sadeness (Part I) и Return to Innocence, става глобален феномен и оставя незаличим отпечатък върху музикалната индустрия. Последвалите албуми The Cross of Changes (1993 г.) и Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (1996 г.) също постигат огромен успех.

Звукът на Enigma е уникален със своя синтез на грегорианско хорове пеене, етнически мотиви, уърлдбийт, ню ейдж, орган и други музикални елементи, които създават атмосферно и понякога психеделично звучене.

От 1990 до 2001 г. „гласът на Енигма" е германската диско суперзвезда Сандра (съпруга на Крету до 2007 г., когато се развеждат), но след окончателното й оттегляне от проекта и доста персонални ротации в състава водещите вокалисти с ярък собствен почерк остават двама - Angel X и Fox Lima.

Създадено от DC Music и продуцирано от Йенс Гад, дългогодишен сътрудник на Майкъл Крету, както и член на Enigma, шоуто продължава напред, като се завръща към корените на емблематичния звук на проекта. "Върнахме се към същността на музиката на Енигма - нейната мистична и атмосферна природа - след като осъзнах, че предишните продукции на живо не улавяха напълно душата на тези композиции. - обяснява Йенс Гад. - Чрез "събличане на излишния шум" се върнахме към корените на това, което направи Enigma толкова необикновена. И така отворихме нова глава." Това включва отпадане на струнния оркестър, нови хореографии, нова светлинно-визуална концепция.