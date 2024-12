Селена Гомес се сгоди

Певицата Селена Гомес вече е сгодена за известния холивудски продуцент Бени Бланко. Това стана ясно от нейна публикация в социалната мрежа "Инстаграм".

Гомес сподели снимка в близък план на нейния диамант пръстен с коментар: „Вечността започва сега..."

Последва и коментар от Бланко, който написа: „Хей, почакай... това е моята съпруга".

Гомес и Бланко се познават от години, като си сътрудничат в сингъла й „I Can't Get Enough" от 2019 г., преди да започнат да се срещат през юни 2023 г.

Връзката им бе потвърдена едва през декември 2023 г. А за първи път двамата излязоха заедно на червения килим по време на наградите „Еми" през януари 2024 г.