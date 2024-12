Тейлър Суифт е начело на британската класация за албуми

Американската певица Тейлър Суифт оглавява британската класация за албуми с The Tortured Poets Department, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, пише БТА.

Тя се завърна на първата позиция миналата седмица, след като издадената през април т.г. продукцията слезе до 16-а позиция в началото на този месец.

Суифт е първият международен солов изпълнител, задържал се десет непоследователни седмици начело на подреждането за последните 25 години, както и единственият от началото на 21-ви век. През 1999 г. Шаная Туейн с продукцията си Come On Over остана на върха на британската класация за албуми в продължение на 11 седмици, припомня сайтът.

Тейлър Суифт преди дни приключи световното си турне Eras, поставило многобройни рекорди.

Втората позиция е за американската певица и актриса Сабрина Карпентър с албума й Short N' Sweet, който излезе през месец август. Тя е и на пето място в чарта с Fruitcake от 2023 г. Продукцията дебютира сега в британската класация, след като "Нетфликс" пусна шоуто A Nonsense Christmas, в което Карпентър изпълнява парчета от албума в дует с гостуващи звезди, сред които Шаная Туейн и Чапъл Роан.

Трети тази седмица е канадецът Майкъл Бубле с коледния си албум Christmas, издаден през 2011 г.

Четвърта е певицата Розе от кей поп групата "Блекпинк" с дебютния си солов албум Rosie.

Коледно настроение е превзело и британската класация за сингли, която е оглавена от Last Christmas на групата "Уам!", издаден през далечната 1984 г. Празничната песен едва миналата година за първи път оглави британския чарт, отбелязва сайтът. Втора е Грейси Ейбрамс с That's So True. Третото място също е за коледна песен - класиката All I Want For Christmas Is You, на Марая Кери.