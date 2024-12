Джейми Фокс е с шевове по лицето, по време на вечеря в Бевърли Хилс по него хвърлили чаша

Джейми Фокс е с шевове по лицето, след като е бил ударен с чаша, докато празнува рождения си ден в ресторант, в Бевърли Хилс, Калифорния. Това съобщи представител на актьора пред „Лос Анджелис Таймс", цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Засега няма информация какво е предизвикало инцидента в петък вечерта в луксозния китайски ресторант „Мистър Чоу", посещаван често от холивудски знаменитости.

„Някой от съседната маса хвърли чаша, която го удари в устата", каза говорителят на актьора в изявление за вестника. „Наложи се да му бъдат направени шевове и той се възстановява. Извикана е полиция и в момента случаят е в ръцете на органите на реда".

Полицейското управление в Бевърли Хилс съобщи, че около десет часа вечерта в петък се е отзовало на сигнал за нападение със смъртоносно оръжие и е установило, че той е неоснователен.

„Инцидентът е свързан с физическа разправа между двете страни. Дежурните са направили предварително разследване, не са извършени арести", се казва в съобщението на полицията.

В неделя сутринта Джейми Фокс благодари чрез публикация в Инстаграм на всички, които са се интересували за неговото състояние.

„Малкият дявол... Живея твърде добре, за да се стресирам от това", написа актьорът, като на английски в израза има рима – I'm too blessed to be stressed.

В петък Джейми Фокс, който получи „Оскар" за ролята си на Рей Чарлз във филма „Рей" (2004), навърши 57 години, уточнява Асошиейтед прес.