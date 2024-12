Тейлър Суифт запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Тейлър Суифт запази първата си позиция в класацията на "Билборд" за албуми, отбелязвайки 17-а непоследователна седмица начело, общи сайтът на изданието.

Суифт се задържа на върха на седмичния чарт с албума The Tortured Poets Department, от който за периода на отчитане са продадени 240 000 еквивалентни единици.

В 68-годишната история на чарта Билборд 200 The Tortured Poets Department е едва 18-ият албум, прекарал най-малко 17 седмици начело измежду 1200 лидери. Последният албум с подобно постижение е One Thing at a Time на кънтри певеца Морган Уолън, който отбеляза 19 седмици на върха в периода между март 2023 и март 2024 година.

Последният албум на жена, прекарал минимум 17 седмици на първо място, е 21 на Адел, който се задържа на върха 24 непоследователни седмици през 2011-2012 г.

Втората позиция в класацията Билборд 200 остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от рапъра Кендрик Ламар с албума GNX, от който за периода на отчитане са продадени 125 000 еквивалентни единици.

Трета е певицата Розе от южнокорейската кей-поп група "Блекпинк" със 102 000 продадени еквивалентни единици от дебютния й самостоятелен албум rosie.

Челната петица в албумния чарт Билборд 200 се допълва от южнокорейската момичешка кей-поп група "Туайс" със STRATEGY (88 000 продадени еквивалентни единици) и певицата Сабрина Карпентър с Short n' Sweet (75 000 продадени еквивалентни единици).

STRATEGY е шестият пореден албум, с който момичетата от "Туайс" намират място в Топ 10 на Билборд 200 и вторият, с който те се класират в челната десетка тази година, пише БТА.

При новата подредба Топ 10 на Билборд 200 се допълва от саундтрака на филма "Злосторница", Christmas на Майкъл Бубле, Ultimate Christmas на Бинг Крозби, Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш и Fruitcake на Сабрина Карпентър.