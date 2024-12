Марая Кери остава начело на класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Марая Кери запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли, изравнявайки предишно свое постижение за най-дълго задържала се на върха песен в чарта, съобщи сайтът на изданието.

Кери запази първенството си с хитовото си празнично парче All I Want for Christmas Is You от 1994 г., отбелязвайки 16-а непоследователна седмица на върха в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли.

Така изпълнителката изравни предишно свое постижение, отбелязано със сингъла One Sweet Day, записан в сътрудничество с "Бойс ту мен", който прекара 16 седмици начело в чарта през 1995-1996 г.

С общо 16-те си седмици начело All I Want for Christmas Is You на Марая Кери става третият сингъл в 66-годишната история на класацията Хот 100, задържал се най-дълго на върха й. По-дълго първото място - по 19 седмици, са заемали само хитовете A Bar Song (Tipsy) на Шабузи и Old Town Road на Лил Нас Екс в сътрудничество с Били Рей Сайръс.

All I Want for Christmas Is You е 19-ият сингъл, с който Марая Кери покорява върха в чарта Хот 100. Рекордьори по този показател са "Бийтълс" с 20.

Общо със своите 19 сингъла Кери е прекарала начело в класацията рекордните 65 седмици, пише БТА.

Следващите четири места в чарта Хот 100 също се заемат от празнични сингли - Rockin' Around the Christmas Tree (1958) на Бренда Лий, Jingle Bell Rock (1957) на Боби Хелмс, Last Christmas (1984) на "Уам!" и Holly Jolly Christmas (1964) на Бърл Айвс.

В Топ 10 на Хот 100 намират място още Лейди Гага и Бруно Марс с Die With a Smile (шесто място), Кендрик Ламар с три парчета - Luther в сътрудничество със Сиза (седмо място), TV Off в сътрудничество с Лефти Гънплей (осмо място) и Squabble Up (10 място).

Деветата позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли заема Шабузи с A Bar Song (Tipsy).