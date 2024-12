Роби Уилямс идва в София на турне догодина

Британският поп певец Роби Уилямс идва в България като част от дългоочакваното си турне за 2025 г. Това сподели във фейсбук профила си Ники Кънчев.

"Мдаа, Коледата подрани!

И Роби Уилямс идва за първи път в София на 28 септември 2025 на стадион "Васил Левски".

Местете дербито отсега!", написа в публикацията си той.

Продажбата на билети за стадионното шоу на суперзвездата стартира ексклузивно в четвъртък, 19 декември, а в масова продажба влизат в петък, 20 декември.

Турнето "Robbie Williams Live 2025" идва след премиерата на биографичния музикален филм "Better Man", който ще бъде по кината във Великобритания този декември. Филмът, режисиран от Майкъл Грейси ("Най-великият шоумен"), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител. Любопитен момент е, че във филма Роби е представен като CGI (компютърногенерирана) маймуна, отразяваща неговото виждане за самия него като "танцуваща маймуна".

Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория (от 110 до 300 лева) има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани, посочват организаторите.