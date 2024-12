Марая Кери даде автограф на Риана - подписа се на бюста й (Видео)

Певицата Марая Кери се подписа върху бюста на Риана. Изпълнителката слезе от сцената по време на турнето си Christmas Time, за да обърне внимание на един от най-популярните си фенове.

„Марая Кери подписва гърдите ми", изкрещя основателката на Fenty във възторг. Самата Кери също беше радостна от срещата си с певицата.

Тази година Кери отпразнува и 30-ата годишнина от своя основен празничен албум Merry Christmas, който включва „All I Want for Christmas Is You". На 9 декември тя обяви издаването на ограничено луксозно издание на записа.