“Цялото небе” - концерт за Димо Стоянов, за първи път женски вокали пеят заедно с P.I.F.

На 21 декември - 4 г. след смъртта на фронтмена, бандата изпълнява хитовете си в негова памет

“Цялото небе” - така се казва предстоящият концерт на P.I.F., който ще е в памет на Димо Стоянов. Той ще бъде на 21 декември - датата, на която преди 4 г. фронтменът на групата си отиде.

Концертът, превърнал се в традиция на този ден, носи името на песен от втория албум на групата. Тя ще изпълни най-големите си хитове, но и песни, които отдавна не е свирила.

След смъртта на Димо P.I.F. решават да продължат без постоянен вокалист, а с гост-изпълнители, сред които са Никеца, Ерсин, Владимир Михайлов и много други.

Този път на сцената на “Микстейп 5” освен музикантите от бандата за първи път ще се включат и две млади певици - Марина Ганчева и Мария Маринова - Макая. Третият вокалист за вечерта ще е Ерсин от Jeremy.

Песните на P.I.F. могат да бъдат изпети както от мъжки вокал, така и от женски. “Димо винаги така ги е писал, че по-важно е посланието, няма родове и не е проблем жена да пее парчетата”, обяснява Иван Велков, китаристът на групата. В концерта ще участва и 16-годишният му син Филип. Има няколко парчета, които Иван свири на пианото и тогава синът му поема китарата. Това обаче няма да е първото участие на момчето, тъй като то от 2-3 години излиза на сцената с бандата на баща си. Впрочем Филип и Марина имат група, която също се казва “Марина”, като свирят кавъри на песни на P.I.F., Д2 и др.

За 8 март музикантите от P.I.F. имат идея да направят концерт, който ще е само от женски вокали.

1992-а - това е годината, в която Димо Стоянов и Иван Велков създават групата във Варна, но първоначално под името Resemblance. Тогава парчетата им са на английски, а след като пристигат в София и сменят името си на P.I.F., превеждат някои от тях на български.

Първият им концерт е в Дома на транспортните работници във Варна, тъй като и двамата са оттам. Тогава са на по 15-16-години. За участието им билетите били под формата на изрезки от вестници. “Разпродадохме целия концерт. Като свърши, казахме на цялата публика от 100 човека, че всички ги каним в едно култово кафене. Парите от входа, които взехме, ги изпихме с публиката в бара”, спомня си Иван.

Заради концерт в София бандата сменя името си на P.I.F.

В края на 90-те години решават да се преместят в София. Тогава преди техен концерт организаторите накарали музикантите да сменят името на групата, защото никой нямало да ги запомни. Трябва да ви напишем на плакатите, а Resemblance няма как да стане, им казали. По това време Димо учи в НАТФИЗ и живее в една квартира с тогавашния им пианист. Именно двамата измислят името на групата за една вечер. “Ние тогава нямахме джиесеми, нямахме връзка и аз не знаех”, спомня си Велков. Иван Велков по време на концерт

Зад P.I.F. обаче не се крие никакво значение, не е и препратка към едноименния анимационен герой. Въпреки това през годините все питали групата какво означава съкращението. Затова музикантите всеки път на шега си измислят нещо различно, като например Patriots In Fashion, Pictures In Frames, Passion In Fact и т.н.

Мале, това е фронтменът, си казва Иван Велков, когато вижда за първи път Димо

Иван се запознава с Димо, след като с групата му си търсели певец и китарист и им казали, че има едно момче от Аспарухово. “Първата ни среща беше на козирката на спирката. Димо изглеждаше много яко, с къдрава дълга коса, висок, слаб, красив”, спомня си Велков. По това време са на по 14-15 години и оттогава са големи приятели.

Обичали да се събират във Фестивалния и конгресен център във Варна, като тогава имало разделение по групички - на метълите, скейтърите, нюуейвърите и т.н. Един път с Димо били много гладни, качили се на втория етаж на комплекса и забелязали, че има някакво фирмено парти с кетъринг. На фона на всички костюмирани хора и жени с рокли двамата, облечени като метъли и с дълги коси, се самопоканили на партито, за да хапнат. “Не ни изгониха, но ни гледаха странно”, спомня си Иван.

Първото им турне в чужбина е за 20 дни

P.I.F. заминават за първи път на турне за 20 дни, като обикалят 5 града в Германия, Париж, Прага и т.н. “Подуха ни се краката”, разказва Иван, тъй като 2 дена пътували с бус. Турнето им било през зимата, а шофьорът - Миро Пъзела, култова личност от Варна, не давал никой да го сменя и за да не заспи, бил по къси гащи. “Беше много яко, нявсякъде беше пълно, тогава тъкмо бяхме набрали скорост”, спомня си Велков.

За да не се връщат до София, тъй като им предстоял концерт в Париж, от консулството в Бон им дават апартамент, в който да се настанят за една седмица.

14 български певци изпяха на нов глас “Приказка”

Идеята една от най-емблематичните песни на групата да бъде записана в нова версия с колеги и приятели на Димо всъщност е на Ерсин от Jeremy. “Събрахме хора, които са свързани с Димо”, казва Иван Велков. Сред тях са Графа, Мария Илиева, Михаела Филева, Свилен Ноев (“Остава”), Прея, Поли Генова, Стефан Вълдобрев, Стенли, Никеца, Марияна Добрева-Велева (“Силует”), Владо Михайлов, Ерсин (Jeremy), Али (Ali) и Тодор Ковачев (Innerglow).

Интересното е, че без да осъзнават, записват новата версия на “Приказка” в същото студио, където правят и оригинала преди повече от 20 години. Първият ѝ запис е от 1998-а с Димо в студиото на Милчо Кацаров, където сега - 26 години по-късно, отново записват песента.

Впрочем никой от P.I.F. не е предполагал, че “Приказка” ще стане толкова емблематична песен. Неслучайно с нея винаги завършват концертите си. Същото важи и за “Невидимо дете”. “Това е пълна противоположност на хитово парче”, смята Иван. Докато за “Колело”, друго тяхно известно парче, са предполагали, че ще стане популярно, защото е купонджийско.

Два филма се снимат за Димо

“Една минута още” се казва документалната лента, която жената на Димо - Любомира Пиперова, прави. От екипа на филма призоваха всички, които имат архивни видеа със Стоянов, да им ги изпратят, тъй като има възможност да бъдат включени в продукцията.

Другият филм е със заглавието “Приказка за нови времена” и е за самата група. Лентата върви през погледа на децата на членовете на P.I.F. Три години го снимат, като вече е на финалната права.