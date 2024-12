Триумф през сълзи за Славея, новия глас на България – пя за загиналия си приятел

В родния ѝ град я наричат Шуменския славей, хиляди души там са гласували за нея в тв шоуто

Трябва да стане чудо, за да не е тя новият глас на България, каза мастър Иван Лечев още преди зрителите с вота си да коронясат Славея Иванова за победител в 11-ия сезон на музикалното шоу.

Много труд и дисциплина се крият зад победата, пък бяха първите думи на 24-годишното крехко момиче с мощен глас. Синеоката шуменка грабна статуетката и наградата от 50 хил. лева, като пребори силната конкуренция в три етапа с изпълненията си на Enjoy The Silence на “Депеш Мод” в дует с Тома Здравков, песента Never Enough от The Greatest Showman Cast, която Славея посвети на свой починал приятел, и финалната Adagio на Лара Фабиан.

Именно това посвещение най-силно разкри и таланта, но и душата на Славея, а сълзи имаше не само в нейните очи. Настръхна и треньорката ѝ Дара, а после призна, че момичето е плакало и преди да стъпи на сцената, защото с тази музика и текст искаше да отправи посланието си към любим човек. И е невероятно как успя да се събере за изпълнението си, това показва какъв артист и човек е Славея, обърна се Дара към колегите си от журито и публиката.

Той беше мой партньор в

живота, приятел и рамо, на

което можех да се облегна Изключителен човек с огромна усмивка и много талант. За мен той беше най-добрият шоумен, разказа момичето, преди да изпълни песента от мюзикъла “Най-великият шоумен”. С приятеля ѝ го гледали малко преди той да почине при инцидент, ненавършил 23 г. Славея Иванова на финала на “Гласът на България” СНИМКИ: ЛИЛИ ЙОТОВА И ОЛЕГ ПОПОВ ЗА bTV

Трагедията се случва преди 2 години, това срива Славея. Успява да се изправи след месеците депресия с помощта на семейството си и психолог. За да постигне сега този триумф през сълзи, в който до нея отново са и родителите ѝ.

Двамата са военни и винаги са я подкрепяли. Всъщност това е втори опит на момичето в “Гласът на България”. Преди 5 г. тя влиза в отбора на Михаела Филева, но губи мястото в шоуто на етапа на музикалните двубои. За малко това да се повтори - този сезон първо е при Мария Илиева, която прави трудния избор в музикалните двубои напред да продължи друго гласовито момиче - Сесил (макар Графа да я съветва обратното). Но шуменката веднага е открадната от Дара, което в крайна сметка извежда и двете до победата.

Един лев няма да похарча

за удоволствие,

всичко ще отиде за звукозапис на парчета, за клипове, за реклама - всичко за музикалната кариера, категорична е Славея седмица след като спечели.

За първото си участие в “Гласът”, когато е 18-годишна, сега си дава сметка, че още ѝ е било рано. “Бях на достатъчно крехка възраст да нямам представа какво се случва в света, как работи този формат, какво мога да почерпя от него, тогава не бях и на същото вокално и психическо ниво”, обяснява тя. Решава се да опита пак и защото вижда в това път да се изгради като изпълнител, но най-вече заради баща си - той предусещал, че нещо хубаво ще стане.

Да работи в динамична среда, да се научи за кратко време да подготви от начало докрай парче в определена версия заедно със сценографията и хореографията - тези неща Славея усъвършенства в рамките на предаването. “Дара е изключително земен човек. Тя беше приятелски настроена към нас и отбора”, разказва за треньора си Славея. Много добро впечатление ѝ прави, когато двете гостуват за първото интервю след финала. Дара пренасочва въпросите, които задават към нея, за да насочи прожекторите именно към момичето. Славея Иванова заедно с Дара на финала на “Гласът на България” СНИМКИ: ЛИЛИ ЙОТОВА И ОЛЕГ ПОПОВ ЗА bTV

Славея е

хамелеон на сцената

- има две лица, които обича да показва. Едното е в поп музиката, другото е в метъл жанра. “Много мечтая да успея да ги съчетая и двете. Искам да развивам групата ми, доколкото мога, искам да се развия и в поп музиката.”

Момичето създава банда миналата година под името SIИNERG (“Синерджи”). Намира членовете ѝ от фейсбук група, която е изцяло от музиканти и където се обменят контакти. През януари предстои бандата да пусне и авторско парче, като вече получава обаждания за участия.

При Славея поп музиката идва първа. “Аз идвам от по-малък град, от Шумен съм, там няма много варианти да избираме между жанрове, къде да ходим на уроци по пеене и се спираме на поп, защото е най-разпространен”, обяснява тя.

Метълът обаче винаги е бил в сърцето ѝ. Но понеже нямало къде да учи и развие техниките, които се използват в жанра, чак сега започва да се занимава по-сериозно. А без специална техника и упражнения по правилния начин рискът е да се наранят гласните струни. Слуша метъл, откакто се помни. Френската банда Jinjer ѝ е сред любимите, като вокалистката съчетава нежно пеене с техники на крещене. Именно това иска да постигне и Славея. И го демонстрира и в шоуто.

“Родителите ми са избрали професията ми още преди да съм се родила”,

смее се тя. Кръстена е на двете си баби - едната е Славка, другата Славинка.

Впрочем чичо ѝ, който е музикант, е човекът, заради когото Славея има опит с участия по конкурси. “От 13-годишна ме взима с него, където може. Когато пораснах, много от участията, които имах, идваха от хора, които ме познават покрай него”, обяснява тя. Баба ѝ също е много музикална, макар и непрофесионално. Тя учила Славея и братовчед ѝ на народни песни. Иначе момичето прави първите си стъпки в музиката при свако си - при него ходи на уроци по пиано, солфеж и по пеене, а на 10 започва да учи пеене в Младежкия дом в Шумен.

Като малка не можела да изговаря цялото си име и си казвала Сея - оттогава така я наричат. За метъл визията си обаче създава псевдонима Seya Nightingale (Сея Славея).

От известно време преподава на ученици във вокално студио. Мечтае и за студио, в което да се изучават различните техники на “крещене”, тъй като в България няма много такива. Славея с голямата награда от конкурс в Казахстан СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Преди да стане “Гласът” у нас, печели две награди Гран при в Казахстан

“Не съм си представяла, че ще стъпя в тази страна, нито че 4 пъти ще съм там, и то в различни техни градове”, казва тя. Но ходи на много конкурси у нас, именно там се селектират изпълнители, които да представят страната ни по света. Организаторите на състезанието в Казахстан поемат всички разходи по пътуването и престоя на участниците. “Бяхме задължени на 3 от 4 конкурса да пеем на казахски, включително едното ми Гран при е след изпълнение на този език”, спомня си Славея. Без да иска, успяла да избере любима тяхна песен, в която се пее за световен мир и един бял гълъб, който излита и разнася по света любов и мир. “Журито хлипаше след моето изпълнение”, смее е момичето.

В Казахстан за първи път пие камилско мляко, успяла сама да обиколи столицата Астана, въпреки че било -30 градуса през деня. “Дори да си бях тръгнала без това признание, щях да съм обогатена толкова много”, доволна е тя.

А най-голямата публика, пред която е пяла, е 12-хилядна в Беларус на международен конкурс - нещо като славянската “Евровизия”. Излиза на сцената му с президентския оркестър и прочутия руски балет “Тодес”.

Като дете Сея е от послушните, но бунтарският ѝ дух се появява в тийнейджърските години. В Шумен любимото ѝ място е Младежкият дом. “Там ми е хвърлен пъпът”, смее се тя. В родния град я наричат Шуменския славей, получава много любов и пълна подкрепа от съгражданите си. Славея казва, че хиляди жители от Шумен са гласували за нея в “Гласът на България”.