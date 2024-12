Нови имена доминираха в класациите на „Билборд“ през изминаващата година

Нови имена като Теди Суимс, Бенсън Буун, Шабузи и Чапъл Роун се изкачиха до първите места в класациите на „Билборд" тази година. Те бяха номинирани и в категорията за нови изпълнители за музикалните награди на изданието заедно с Томи Ричман.

Отличието на 12 декември спечели Чапъл Роун.

Чапъл Роан влезе за първи път в класациите на „Билборд" с дебютния си албум The Rise and Fall of a Midwest Princess през април 2024 г. Той се изкачи до топ 10 бавно – през 12-ата седмица и след това остана почти постоянно в нея. Песента, която й донесе голяма популярност, е Good Luck, Baby от 2024 г. Междувременно още шест нейни песни станаха популярни - Red Wine Supernova, Hot to Go!, Pink Pony Club, Casual, Femininomenon and My Kink Is Karma. Чапъл Роан беше номинирана от „Билборд" и за най-добра певица, но статуетката отиде при Тейлър Суифт. Роан приключва годината на 11-о място в класацията за изпълнители на „Билборд" и на пето в класацията за певици.

Lose Control на Теди Суимс е водещата песен в класациите на "Билборд" за излъчване по радиото и за сингли Хот 100. Той спечели фенове и с хитовете The Door, Hammer to the Heart от албума I've Tried Everything But Therapy (Part 1) от 2023 г. Преди него той е издал четири миниалбума.

Шабузи e изпълнителят с най-продаваната песен в класациите на „Билборд" – A Bar Song (Tipsy). С нея той спечели и наградата за най-популярна кънтри песен. Шабузи заема първото място за рекордните 19 непоследователни седмици в 66-годишната история на класацията „Хот 100" през ноември. Песента се изкачи за първи път до върха през юли. Албумът Where I've Been Isn't Where I'm Going е третият в кариерата му. Музиката му е иновативна и прави впечатление със съчетаване на хип-хоп, кънтри и рок.

Бенсън Буун e победител в категорията за водеща песен в света с Beautiful Things. Певецът става известен с участието си в „Американски идол" през 2021 г. Същата година издаде и първия си сингъл Ghost Town. Оттогава е издал няколко успешни сингъла, сред които In The Stars. Дебютния си студиен албум Fireworks and Rollerblades издаде през април 2024 г.

Томи Ричман беше обявен за най-добър аренби певец. Неговият хит Million Dollar Baby стана водещата аренби песен на изданието. Издал е три миниалбума, а дебютният му студиен албум Coyote излезе през септември 2024 г.

Изпълнител на годината на „Билборд" стана Тейлър Суифт. Тя притежава рекорда за най-много награди на изданието – 49, пише БТА.

Музикалните награди на „Билборд" се присъждат на база на продажби, излъчвания по радиото и резултати от турнета.

Чапъл Роан, Бенсън Буун, Шабузи и Теди Суимс са номинирани и в категорията за най-добър нов изпълнител на наградите „Грами".