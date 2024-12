Колко печели Марая Кери всяка година с "All I want for Christmas is you"?

Когато през 1994 г. Марая Кери издава песента си „All I Want for Christmas Is You", тя не знае, че ще затвърди статута си на кралица на Коледа за следващите 30 години.

При излизането си хитът носи на Кери 60 млн. долара под формата на хонорари според "Форбс". Оттогава стойността му само нараства и всяка година добавя милиони към богатството на певицата. На 13 декември „All I Want for Christmas Is You" стана първата празнична песен, която достигна 2 милиарда стрийминга в Spotify, пише списание "Пийпъл".

„Това е невероятно" - казва Кери в изявление за списанието - „Толкова съм благодарна на всички слушатели по света, които превръщат песента в част от празничната си традиция година след година."

Тук изниква въпросът колко колко печели Марая Кери от „All I Want for Christmas Is You" всяка година? Ето всичко, което трябва да знаете за песента, която допринася за голяма част от нетното ѝ състояние.

Когато песента е пусната за първи път през 1994 г., Кери печели 60 милиона долара. "Форбс" твърди, че сега тя печели около 2,5 млн. долара годишен хонорар според изчисления на "Икономист". А според "Ню Йорк поуст" цифрата е още по-висока - 3 млн. долара.

„All I Want for Christmas Is You" е част от четвъртия албум на Кери - Merry Christmas, и веднага постигна световен успех, като оглавява класациите в 26 държави. Три десетилетия след излизането си тя продължава да се изкачва отново в класацията на "Билборд".

Според Spotify „All I Want for Christmas Is You" е нараснала със 120% в глобален мащаб в платформата от 2019 г. насам, превръщайки се в най-стриймваната празнична песен на всички времена както в световен мащаб, така и в САЩ.