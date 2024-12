За 30 г. Марая Кери е спечелила $103 млн. от хита All I Want for Christmas is You

Не само песента, но и певицата не остарява - къпе се в мляко и заспива с масажи

Макар старателно да прикрива лицето си с големи слънчеви очила и шапка, почитателите я разпознават и следват навсякъде. В плетена минирокля и високи ботуши 55-годишната Марая Кери се появи в прочутия американски зимен курорт Аспен. Докато я чакаха да излезе от магазин за дизайнерски стоки, феновете ѝ спонтанно запяха вечния ѝ хит All I Want for Christmas is You. Май не само коледната песен не остарява - звездата за пореден път показа, че не е изгубила нищо от своята привлекателност.

Тази година песента става на 30 и Марая Кери реши да отбележи годишнината с коледно турне. Изнесе серия от концерти в САЩ, в които включи и 13-годишните си близнаци. Марокан и Монро забавляваха с изпълнения публиката, докато майка им сменяше тоалети.

Изглежда, че турнето даде нов тласък на хита All I Want for Christmas is You, защото той счупи рекорд в стрийминг платформата Spotify, ставайки

първата коледна песен, която е слушана 2 милиарда пъти

Появиха се данни и за главозамайващи финансови измерения на нейния успех. Когато песента е пусната през 1994 г., носи на Марая Кери 60 млн. долара. Постепенно се превръща в абсолютен коледен шлагер. Звучи по цял свят през празничния период и певицата получава между два и три милиона годишно от авторски права. Смята се, че е спечелила от All I Want for Christmas is You около 103 млн. долара до момента.

Преди 30 г. хитът е част от излизането на четвъртия албум на Кери Merry Christmas, който също има глобален успех, оглавявайки класациите в 26 държави. Дори само шумът около юбилея тази година отново го върна на музикалния връх. All I Want for Christmas is You вече 17 седмици води класацията на “Билборд” за сингли.

“Това е повече от невероятно. Толкова съм благодарна на всичките си почитатели, които правят тази песен част от своята коледна традиция година след година”, каза певицата пред списание “Пипъл”. Медиите по света не спират да я хвалят за успеха, а също и за впечатляващата ѝ визия. Някои дори си направиха труда да изровят записи от най-първите турнета на Марая Кери, от които стана ясно, че тя въобще не е изгубила нищо от младежкото си излъчване.

Преди време певицата разкри и някои трикове, които използва, за да продължава да изглежда магнетична на сцената. Например държи да не бъде снимана безразборно. Даже се шегува, че има добра и лоша дясна страна, която гледа никога да не бъде показвана пред почитателите. Ненавижда и силните прожектори, традиционно използвани по време на концерти, и настоява, когато тя излиза на сцената, да бъдат намалявани, защото я разболяват.

“Имам чувството, че съм измъчвана от отвратително осветление на всевъзможни места - асансьори, врати, фитнес зали. Не искам да се подлагам на подобно нещо. Избягвам дори силната слънчева светлина. Слънцето е добре за човек, но само при изгрев и залез”, обяснява певицата. Дори жилището ѝ в Ню Йорк е оборудвано със скрити лампи, полилеи и свещи.

Още докато е съвсем млада и прохожда в музикалния бранш, Марая Кери получава толкова много съвети как трябва да се грижи за външния си вид, за да е успешна, че години наред фанатично се подлага на различни хранителни режими и спорт. Известно е, че си прави бани с мляко, за да поддържа тонизирана кожата си. Плаща по $ 1500, за да бъде масажирана в продължениена осем часа, докато спи.

Никога не е говорила за използване на по-съвременни разкрасителни процедури, но пластични хирурзи твърдят, че по лицето ѝ майсторски е работено с ботокс.

Всъщност най-големият ѝ критик е нейната собствена майка. Патриша е оперна певица и макар двете да са имали съвместни изяви през годините, се оказва, че тя не е приемала лесно пътя на дъщеря си към музикалния връх. “Знам, че да те ревнуват професионално хора, които обичаш, идва с успеха. Но когато става въпрос за майка ти и ревността се разкрива на толкова крехка възраст пред теб, това е особено болезнено”, пише в мемоарите си Марая Кери. В книгата тя разкрива как, когато е на 14 години и прави първи опити за музикални изяви, Патриша веднъж ѝ просъсква: “Трябва само да се надяваш, че един ден ще станеш половината от певицата, която съм аз”.

Е, оказва се, че не е била права, но освен успехи 2024 г. донесе на Марая Кери и голяма лична трагедия. В един ден тя загуби майка си и сестра си, което отново даде повод на медии по цял свят да припомнят някои шокиращи случки от сложните отношения между тези три жени. Алисън напуска семейния дом на 15-годишна възраст и започва да проституира в Ню Йорк. Някъде от това време датира и нейното влечение към наркотиците, което доминира почти през целия ѝ живот.

През 2020 г. Алисън съди майка им Патриша, че на 10-годишна възраст я

принудила да участва в сатанински ритуали, по време на които била изнасилена от непознати мъже

Твърди, че това е определило целия ѝ по-нататъшен живот, белязан и от нелечима диагноза ХИВ. Искът ѝ обаче е отхвърлен. Когато сестра ѝ става известна, Алисън не се колебае публично да разказва за своите проблеми и да я призовава за помощ, въпреки че двете не поддържат близки отношения от деца. Заедно с брат си Морган даже завежда съдебно дело срещу Марая Кери, тъй като смятат, че тя несправедливо ги е оклеветила в мемоарите си. Съдебните искове са отхвърлени, но шумът около тях изважда още нелицеприятни факти около семейството на певицата и изместват медийния интерес от нейните творчески успехи към фамилните скандали.

Коледната кралица не умее да опакова подаръци

Марая Кери е известна и с това, че всяка есен пуска клип, озаглавен “Време е”. Видеото е призив към нейните почитатели да се настроят на коледна вълна. Заради популярните си празнични песни тя си е спечелила прозвището Коледната кралица и прави редица допълнителни неща, за да продължава да се позиционира като такава.

Един от последните ѝ клипове в социалните мрежи е как опакова коледни подаръци. “Не съм добра в това и не е за мен. Нямам проблем да купувам подаръци, но не обичам да ги опаковам”, казва певицата. По думите ѝ цялата се е оцапала с лепило и нищо не станало, както трябва.

“Обичам да готвя по време на празниците. Правя лингуини със сос от бели миди - любимата рецепта на баща ми. Правя я всяка година и понякога дъщеря ми Монро ми помага да я сготвя. Това е нещо, което обичам да правя”, споделя още Марая Кери.