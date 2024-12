Марая Кери оглавява класацията за сингли с All I Want for Christmas Is You за 18-а седмица

Песента All I Want for Christmas Is You остава на върха на класацията за сингли на "Билборд" за 18-и път, предаде БТА като се позова на сайта на изданието.

Коледното изпълнение оглавява чарта за четвърта поредна седмица тази година и се превърна в третата песен, останала най-дълго на върха в 66-годишната история на чарта след 19-те седмици начело на Шабузи с A Bar Song (Tipsy) тази година и Old Town Road на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс през 2019 г.

All I Want for Christmas Is You излиза за пръв път в коледния албум на Марая Кери през ноември 1994 г., а през декември 2017 г. дебютира в челната десетка на подреждането Хот 100 и в топ 5 на чарта през коледно-новогодишния сезон на 2018 г.

Песента е 19-ата на Марая Кери, която оглавява класацията за сингли на "Билборд".

Второ място и тази седмица е за Бренда Лий с Rockin' Around the Christmas Tree. Трета е групата "Уам!" с коледната класика Last Christmas, излязла през 1984 г.

Четвърти е Боби Хелмс с Jingle Bell Rock от 1957 г., като също запазва позицията си отпреди седем дни.

В челната петица място намира и с Ариана Гранде със сингъла Santa Tell Me от 2014 г. Сингълът се изкачи от пет позиции спрямо миналата седмица. Песента, направена преди десетилетие, получи нов тласък, след като след като на 20 декември беше издадена с нова обложка на касета, CD и винил, отбелязва "Билборд".