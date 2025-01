Вижте кои актьори отличиха на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс

Актьорите Колман Доминго, Тимъти Шаламе и Анджелина Джоли са сред отличените на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс, съобщи Варайъти. Мероприятието започна 36-ото си издание с филма Better Man - създаден по биографията на британската попзвезда Роби Уилямс, представен като маймуна.

„Филмът е трогателен и има уникална и лична гледна точка към славата“, каза творческият директор на фестивала Лилиана Родригес за продукцията, режисирана от Майкъл Грейси.

Програмата за 2025 г. включва 164 филма от 71 държави и приключва на 13 януари с филма The Penguin Lessons на Питър Катанео с участието на Стив Куган. С три филмови награди ще бъдат отличени Майки Мадисън („Анора“), Тимъти Шаламе („Напълно непознат“), Ейдриън Броуди („Бруталистът“), Никол Кидман (Babygirl), Анджелина Джоли („Мария“), Ариана Гранде („Злосторница“), режисьорът Дени Вилньов („Дюн: Част втора“) и актьорите от „Конклав“ и „Емилия Перес“. На 4 януари на събитието 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards на Варайъти ще бъдат отличени режисьорът на „Емилия Перес“ Жак Одиар, Синтия Ериво от „Злосторница“ и Дженифър Лопес от Unstoppable.

Колман Доминго ще получи наградата на фестивала Spotlight. Според филмовите критици той прави емоционално изпълнение в „Синг Синг“ (Sing Sing) на Грег Куедър в ролята затворник, който намира смисъл в театъра, докато се бори да излезе на свобода.

Доминго и звездите от „Емилия Перес“, „Злосторница“, „Мария“ и Babygirl ще вземат участие и в популярната поредица Talking Pictures след прожекциите, пише БТА.

Сценаристката и режисьорка Рейчъл Фелдман и актрисата Патриша Кларксън ще представят филма „Лили“ (Lilly). Продукцията разказва историята на активистката за равно заплащане Лили Ледбетър и нейното съдебно дело от 2007 г. срещу Goodyear Tires.

Фестивалът приветства младите киномани с латвийския анимационен филм Flow, фантастичния филм The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie и маорската драма The Mountain на актрисата Рейчъл Хаус, която режисира продукцията.