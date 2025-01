Пускат допълнителни билети за концерта на италианския квартет в София

Когато музиката се преплита с емоция и прецизност, се ражда магия. Италианският квартет 40 FINGERS е живото доказателство за силата на този съюз. През лятото на 2024 зрителите на Античния театър усетиха харизмата на четиримата италианци. Остават броени дни до концертите им във Варна на 17 януари, ДКС и в София – на 18 януари, зала 1 на НДК. Поради огромния интерес организаторите от БГ Саунд стейдж пускат допълнителни билети за концерта в София.

Създаден през 2017 година в северната част на Италия, квартетът събира четирима изключителни китаристи – Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори. Те превръщат китарите си в оркестър от звуци, който не просто звучи, а разказва истории. Само за няколко години достигат до световните сцени, с мащабно турне в САЩ през 2023г. и триумф на европейските сцени. А техните изпълнения в YouTube надвишават 100 милиона гледания.

Стил и репертоар

Трудно е да ограничим 40 FINGERS в една-единствена жанрова рамка. Техният стил е впечатляваща амалгама от класическа музика, фолклорни мотиви, рок, джаз и дори саундтраци от известни филми, включително техни собствени композиции. Квартетът обича да експериментира и да преобразява емблематични мелодии – от нежността на "Лунната соната" на Бетовен до вълнуващата енергия на "Бохемска рапсодия“ на Queen или кинематографичната драма на Game of Thrones. Всеки аранжимент е уникално изживяване, което съчетава виртуозност и дълбоко усещане за музикален разказ.

40 FINGERS - Sultans of Swing (Dire Straits)

Общата им страст към киното и телевизионните сериали ги провокира да направят серия от оригинални аранжименти на известни музикални шедьоври, сред които версията им върху две от основните теми на Джон Уилямс от сагата на Джордж Лукас „Междузвездни войни”, както и „Последният мохикан”, а също и вариации по някои от основните теми от Хари Потър, и от филмите на Дисни.

Музикални влияния и вдъхновение

40 FINGERS черпят вдъхновение от различни музикални епохи и култури. Любовта им към китарата обаче ги обединява в стремежа да разширяват границите на възможностите на този инструмент. Те изтъкват, че работят не просто върху техниката, а върху емоцията, която музиката носи. Тяхното творчество е вдъхновено от легенди като Пако де Лусия, Томи Емануел и Астор Пиацола, както и от съвременни гении като Ханс Цимер.

Някои от техните най-аплодирани изпълнения на живо включват колаборации с видни музиканти и интерпретации на прочути пиеси, като емблематичното „Libetango“ на Астор Пиацола и Wish You Were Here на Pink Floyd. През декември участваха в Коледния концерт на Матео Бочели, където заедно изпълниха Hallelujah, а на сцена са излизали не само с прочутия му баща Андреа, но и с Анди Съмърс от Полис и много други.

Защо да ги видите на живо?

Едно е да слушаш музиката им онлайн, но съвсем друго – да станеш свидетел на тяхната енергия на сцената. Концертите на 40 FINGERS са празник за сетивата – изключителна техника, синхрон и магнетична харизма, които те потапят в свят, в който времето спира.

Не пропускайте шанса да изживеете 40 FINGERS на живо – концерт, който ще остане в сърцето ви завинаги! Две изключителни вечери ви очакват във Варна и в София, където музиката и емоцията ще се слеят в перфектна хармония.

Концертите им са на 17 януари 2025, Варна, Дворец на културата и спорта и на 18 януари 2025 – София, зала 1 на НДК. Последни билетите се продават в системата на Ивентим.