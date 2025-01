Редица холивудски звезди изгубиха домовете си в пожарите в Калифорния (Видео, снимки)

Огнената стихия в САЩ изпепели един от най-елитните квартали в Лос Анджелис - "Пасифик Пелисейдс", където живеят десетки холивудски звезди. Местните власти обявиха извънредно положение в окръг Ел Ей в сряда, тъй като огънят е "извън контрол".

Били Кристъл и съпругата му Джанис са сред звездните семейства, които загубиха домовете си. В изявление пред Си Ен Ен 76-годишният актьор потвърди, че къщата, в която живеят от над 40 години, е изгоряла заради бушуващия пожар в Западен Лос Анджелис.

„Думите не могат да опишат огромното опустошение, на което сме свидетели и което преживяваме. Скърбим за нашите приятели и съседи, които също загубиха домовете и бизнеса си в тази трагедия", каза Кристъл.

Billy Crystal and Wife Janice Reveal Their Home of 46 Years Burned Down in Palisades Fire: 'We Are Heartbroken'https://t.co/74GCEAswO8 — Tommy Lightfoot Garrett (@LightfootInHwd) January 9, 2025

„Джанис и аз живеем в нашия дом от 1979 г. насам. Отгледахме децата и внуците си тук. Всеки сантиметър от нашата къща беше изпълнен с любов. Красиви спомени, които не могат да бъдат отнети", сподели още актьорът. „Сърцата ни са разбити, но с любовта на нашите деца и приятели ще преминем през това. Молим се за безопасността на пожарникарите и спешните служби. Общността в „Пасифик Палисейдс" е издръжлива и знаем, че след време тя ще се вдигне отново. Това е нашият дом", допълни Кристъл.

Actor James Woods breaks down in tears as he describes the fires in Los Angeles:



"One day you're swimming in the pool and the next day it's all gone...I'm sorry, I'm usually....I thought I'd be stronger than this."



God bless you, @RealJamesWoods pic.twitter.com/seMmIooJK9 — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 8, 2025

Сред звездите, загубили дома си в Южна Калифорния е актьорът Джеймс Уудс. Пред Си Ен Ен той сподели: „Един ден плувате в басейна, а на следващия всичко е изчезнало". Уудс разказа как се е евакуирал и е помогнал на 94-годишния си съсед, който е с деменция, за да стигне до безопасно място. „Беше като ад. Всички къщи около нас горяха", коментира още звездата.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Mandy Moore (@mandymooremm)

Певицата и актриса Манди Мур също разказа, че домът ѝ в Лос Анджелис е бил опожарен. „Обичам те, Алтадена. Благодарна съм, че семейството и домашните ни любимци се измъкнахме, преди да е станало твърде късно. Безкрайни благодарности на приятелите, които ни приеха и ни донесоха дрехи и одеяла. В шок съм и съм вцепенена от всичко, което толкова много хора преживяват. Училището на децата ми също вече го няма. Много приятели загубиха всичко. Нашата общност е разрушена, но ние ще бъдем тук, за да я възстановим заедно. Изпращам обич на всички засегнати и онези, които са на първа линия, опитвайки да държат ситуацията под контрол", написа звездата в инстаграм.

Антъни Хопкинс, Джон Гудман, Юджийн Леви, Адам Броуди, Ана Фарис, Парис Хилтън също са изгубили къщите си в огъня, съобщава Dailymail.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Сред евакуираните кинозвезди са още Марк Хамил и Джейми Лий Къртис. Хамил сподели, че е бил изведен от дома си в последния момент, а Къртис написа: „Моята общност и вероятно домът ми горят".

Много холивудски звезди изразиха съпричастност към пострадалите, публикувайки кадри от опустошителен пожари.