За първи път над 120 радиа по цял свят въртят песен на българин

Алек Сандър пуска новата версия на Peaceful Place, след като се разминава на косъм със смъртта

За първи път песен на българин успя да направи впечатляващ пробив в световния музикален ефир. Парчето Peaceful Place на Алек Сандър, в който пее и Андреа, се върти в над 120 радиа по цял свят. Влиза и в престижни класации в десетки страни.

Всъщност това е ремиксирана версия на тяхна песен, която пускат още през 2014 г. Сингълът се възражда миналата година в нова версия след тежък инцидент, сполетял Алек Сандър. Певецът, който е също продуцент и композитор, пие по погрешка разтваряща бои течност в пластмасова бутилка, мислейки, че е вода. Спасяват живота му, но сблъсъкът със смъртта го разтърсва дълбоко емоционално. Няма обяснение защо в онзи момент в съзнанието му се появяват точно песента Peaceful Place и натрапчивата мисъл, че трябва да ѝ даде нов живот. Когато вече е по-добре, се свързва с популярния диджей Клаас и праща сингъла. Правят го в нов вариант и в момента той се слуша по цял свят.

Пробивът на Алек Сандър съвсем не е случаен. Той от години се занимава с музика и дели времето си между Ню Йорк, Берлин и София. А Peaceful Place е поредната му успешна крачка. През 2022 г. записа песен с две от легендите на рап музиката - Снуп Дог и Лил Уейн. Парчето се казва Please Don't Go, Go и имаше запомнящ се клип,

чийто бюджет надхвърля 300 000 долара,

като в него влиза и хонорарът на Снуп Дог. Сред продуцентите на сингъла е Брент Колатало, чиито парчета изпълняват звезди като Лейди Гага, Бруно Марс, Еминем, Дрейк, BTS и др. Алек Сандър със Снуп Дог

Друга песен на Алек Сандър - Yerba, пък предизвика скандал у нас преди две години заради атрактивния си клип, част от който беше сниман в Съдебната палата. Нападките бяха не само че е използвана тази локация, но и че участниците в клипа носят оръжие. Злобните атаки обаче бяха безпочвени, защото оръжието се оказа детска играчка, а снимките в Съдебната палата не са нищо необичайно. Красивият интериор много пъти е използван за декор във филми и клипове. Така че в крайна сметка Алек Сандър само спечели допълнителен интерес от осъдителните клюкарски коментари.

Целият му живот е свързан с изкуство, сцена и пътувания. Истинското му име е Александър Николов. Роден е в София през 1987 г. и още на 5-годишна възраст започва да свири на пиано, а на 8 г. пише музиката за първата си песен. Изявява се в детския радиохор на БНР, участва в предаването “Като лъвовете” и озвучава Ру в в българския дублаж на БНТ на анимационния сериал “Новите приключения на Мечо Пух”.

През 1995 г. семейството му се мести в Олденбург, Германия, където баща му Георги Николов, който е оперен певец, получава предложение за работа. Малкият Александър продължава да се занимава с музика,

но се увлича и по актьорството

и участва в театрални постановки в Олденбургския национален театър. Именно тази школа го прави много отворен към света и го научава да мисли нестандартно. В тийнейджърските си години прави първите си изяви като диджей. След гимназията се мести в Берлин, за да учи международен маркетинг. Паралелно с лекциите в университета създава електропоп дуото Splendid Sounds, което става популярно в нощните клубове на града. Наред с това започва да се изявява и като модел.

През 2009 г. Алек Сандър получава покана от френски лейбъл да направи клубен ремикс за звездата от “Стар Академи” Джереми Амелин. Българинът пише и продуцира 10 от песните в самостоятелния албум Beast на Оскар Лоя, който представя Германия в Евровизия през 2009 г.

Алек Сандър прави и звукозаписен лейбъл заедно с Джонатан Вурмелинг, което му позволява да започне да развива кариера и като самостоятелен изпълнител. Амбициозният българин решава да опита късмета си в Щатите, където продължава икономическото си образование. Бързо влиза в артистичните среди в Ню Йорк, като кариерата му на модел се оказва доста успешна. Още със старта ѝ един от първите му ангажименти е за Томи Хилфигър. По мерките на Александър се шият моделите за колекциите на прочутия дизайнер, Има успешна кариера и на модел.

участва в ревютата му,

дефилира и в шоурума на модния диктатор. “Ливайс”, “Вела”, Джими Чу, Ричи Рич, “Голдуел” са само част от имената, които наемат българина за своите представяния.

В момента Алек Сандър по-рядко приема модни ангажименти и се е фокусирал върху музикалното си развитие. През годините той пише песни за много български и чужди изпълнители. Но и сам продължава да се изявява като певец. А клиповете му винаги са истинско пиршество за очите. Един от тях е към сингъла Creature in Me, който пуска през 2012 г. Цели три месеца му отнема подготовката за лентата, като идеята в началото е да направи клипче за собствено удоволствие. Тръгвайки с идеите си сред различни хора в модните среди в Ню Йорк обаче, всички приемат концепцията му ентусиазирано и проектът се оказва доста голям. Събира се екип от 48 души и снимат три дни. За визията Александър успява да постигне нещо, с което все още не може да се похвали нито един друг българин. За клипа не само му помага, но и се снима в него една от артиконите зад океана - Йозмит. Кореецът, за когото казват,

че е едновременно жена и мъж,

прави по онова време шоу в култовия нюйоркски клуб The Box.

До заведението успяват да се доберат само отбрани клиенти, сред които са Мадона и Бионсе. А наемането на маса струва скромните 4000 долара. Именно Йозмит запознава Алек Сандър с двама артисти от Цирк дю Солей, които се снимат в клипа му. Даниел Нието, който е бил дизайнер на обувките на “Келвин Клайн”, също е впечатлен от таланта и идеите на българина и му поверява свои много специални творения. Именно в лентата той показва за първи път обувки, които са произведения на изкуството. От всеки модел той е направил само по един чифт и всеки от тях струва около 3000 долара. Скъпи бижута и аксесоари лично предоставят за лентата Даниел Хилс и Анди Лифшуц. Даян фон Фюрстенберг също дава свои творения за клипа на Александър. В лентата има облекла и на Алекзандър Маккуин и Вивиан Уестууд.