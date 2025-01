Джъд Лоу ще играе Владимир Путин във филм по френски роман

Холивудската звезда Джъд Лоу призна, че ще се превъплъти в ролята на руския президент Владимир Путин в началото на политическата му кариера във филма "Вълшебникът от Кремъл" (на английски The Wizard of the Kremlin, на френски Le mage du Kremlin), пише изданието Deadline, цитирано от руския опозиционен сайт Meduza.

"Казвам го с известна доза несигурност, защо още не съм започнал работа по този филм. Имам предвид, че е все едно, че стоя в подножието на Еверест, гледам към върха и си мисля: О, боже, какво обещах", цитира актьора Deadline.

Филмът ще бъде режисиран от французина Оливие де Асаяс и е базиран на романа на сънародника му Джулиано де Емполи.

За идеята, че такъв филм ще бъде сниман, стана ясно още през май миналата година. Романът на Де Емполи е написан с помощта на самия Де Асаяс и на Емануел Карер, чийто роман "Лимонов", посветен на руски националистически лидер, също беше екранизиран.

Романът "Вълшебникът от Кремъл" излезе през февруари 2022 г. и разказва историята на младия тв продуцент Вадим Баранов. Той стартира кариерата си в намалото на 90-те години и се превръща в политически технолог на "многообещаващ сътрудник на ФСБ" на име Владимир Путин.

Френският вестник Le Monde пише, че прототип на Баранов е Владислав Сурков, който е работил в различни периоди в администрацията на президента, бил е заместник на ръководителя й и личен помощник на Путин.

Във филма освен Джъд Лоу се очакват да играят още Пол Дано, Алисия Викандер, Том Стъридж и Зак Галифианакис, но все още не е ясно кой кого ще играе.