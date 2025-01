Рапърът Лил Бейби оглави класацията на "Билборд" за албуми с WHAM

Рапърът Лил Бейби е начело на класацията за албуми на "Билборд" с WHAM, съобщи сайтът на изданието.

До върха на чарта американският изпълнител стига с четвърта своя продукция. Още с дебюта си в подреждането WHAM, който е в продажба от 3 януари, застана на първо място с продадени 140 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Преди това албумите на Лил Бейби, стъпили на върха на "Билборд 200", са It's Only Me (2022), The Voice of the Heroes (съвместен с Лил Дърк, 2021) и My Turn (2020).

Второто място в албумния чарт на "Билборд" е за Бед Бъни и неговия Debi Tirar Mas Fotos. Продукцията е на пазара от 5 януари, като за отчетния период са продадени 122 000 еквивалентни единици.

На трета позиция се нарежда Сиза с нейния албум SOS, който миналата седмица беше на върха на "Билборд 200". От него за отчетния период са продадени 113 000 еквивалентни единици.

Подгласникът й от миналата седмица - Кендрик Ламар, слиза до четвърто място с албума GNX, от който за периода на отчитане са продадени 67 000 еквивалентни единици, пише БТА.

В челната петица на подреждането място намира и Сабрина Карпентър с продукцията Short n’ Sweet с 51 000 продадени еквивалентни единици. Преди седем дни тя беше на трето място.