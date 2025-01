Азис споделя моменти от живота си във Флорида, показа се и с Виолета от "Игри на волята" (Снимки)

Животът е по-красив с теб. Това написа Азис във фейсбук профила си и тагна Виолета Стайкова, известна с участието си в "Игри на волята".

Двамата са приятели от години и често показват близостта си в социалните мрежи. На снимката Азис и Виолета позират на плаж във Флорида.

Life is more beautiful with you Violeta Staykova ❤️ Posted by Принц Азис on Wednesday 15 January 2025

От няколко дни попфолк звездата, която израства в Костинброд, публикува снимки в мрежите от Щатите, без да конкретизира мястото. В мрежите той уточни, че вече живее там и притежава къща, но не посочи къде точно се намира.

Певецът споделя преживяванията си в САЩ с феновете си, като не пропуска дори обикновени моменти от ежедневието си. "По пижама в " Starbucks". Никой тук не те гледа как си облечен!", похвали се Азис и качи своя снимка по пижама. На потника му с голям надпис е изписано името на Марко Айленд, който се намира във Флорида.

По пижама в “ Starbucks” Никой тук 🇺🇸 не те гледа как си облечен! Posted by Принц Азис on Tuesday 14 January 2025

Попфолк звездата дори показа как изхвърля боклука пред предполагаемата си нова къща в САЩ. "Петък - кофите с боклук трябва да се изнесат пред къщата. Има ред, има и чистота!", заяви той.

Петък- кофите с боклук трябва да се изнесат пред къщата🇺🇸 Има ред, има и чистота! Posted by Принц Азис on Friday 10 January 2025

На друга снимка във фейсбук Азис се показа по бански пред басейн и добави американското знаме. Той не пропусна да позира и с любимия снакс на мнозина в САЩ, а именно Cheese Balls.

Жега 🇺🇸 Posted by Принц Азис on Wednesday 8 January 2025

В коментарите певецът уточни, че в момента се намира във Флорида и не се знае дали ще се премести скоро.