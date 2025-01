Денят на "Бийтълс": Пол Маккартни (82) пише нов албум, Ринго Стар (84) на турне в Америка

От 24 години меломаните честват 16 януари

като Световен ден на ливърпулската четворка

55 години след официалния край на “Бийтълс” през 1970-а Пол Маккартни и Ринго Стар - последните двама от великата ливърпулска четворка, продължават да се радват на завидно музикално дълголетие.

82-годишният Маккартни има сериозното намерение да издаде пореден албум през тази година, а 84-годишният Стар обяви турне през юни в САЩ.

“Новогодишното ми решение е да завърша нов албум!”, обяви сър Пол Маккартни през декември, отговаряйки на въпроси на фенове на своя уебсайт. По думите му е оставил настрана работата по песните заради турнето си Got Back Tour, което стартира през 2022 г. и накрая завърши през декември 2024-а със специално шоу в Лондон с участието на Ринго Стар и Рони Ууд. Последният му солов албум McCartney III излезе през 2020 г. Легендарните “Бийтълс” Ринго Стар, Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън (от ляво на дясно)

Сър Ричард Старки, както е името на Ринго Стар, е доста по-продуктивен, след като наскоро пусна 21-ия си албум Look Up. Заедно с това обяви и турнето с групата си All Starr Band в САЩ, което включва 10 концерта от 12 до 25 юни. Започват от Бриджпорт, Кънектикът, на 13 юни ще свирят в “Рейдио сити мюзикхол” в Ню Йорк, на 20-и - в Холивуд. Завършват на 25 юни в Шарлот, Северна Каролина, където има голяма рускоезична диаспора.

Освен на добро здраве и активна кариера Стар се радва и на осем внуци от трите си деца. Той е първият бийтълс, който през 2016 г. става прадядо.

Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар превръщат “Бийтълс” в изключителен феномен в световната музика. Въпреки огромната си слава, която продължава и до днес, групата се разделя 10 години след създаването си. На 9 април 1970 г., месец преди да излязат последният им, може би най-успешен албум – Let it be, и документалният едноименен филм, Пол Маккартни обявява разпадането им. Официално със съдебни документи “Бийтълс” престава да съществуват от 31 декември 1970 г.

През 2001 г. ЮНЕСКО официално обявява 16 януари за Световен ден на групата. На този ден през 1957 г. в Ливърпул е открит клуб “Кавърн”, където са първите ѝ изяви. “Бийтълс” свирят там от февруари 1961 г. до август 1963 г. и имат общо 292 участия на тази сцена.

Групата е единствената в света, която има 132 седмици под №1 в класацията на “Билборд” за албуми от 1964 до 2001 г. Световни финансови издания изчисляват, че през годините са генерирали приходи между 800 милиона и 2 милиарда долара от продажби на записи, турнета, стоки, филми и т.н.

Джон Ленън бе застрелян от свой фен на 8 декември 1980 г., едва на 40-годишна възраст. Джордж Харисън умира от рак на белия дроб на 58 години на 29 ноември 2001 г.