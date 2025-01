Берлинската група Jazzanova идва за първи път у нас за концерт

Берлинската формация Jazzanova идва за първи път у нас, в пълен състав и с гост вокалист Уейн Сноу.

Гостуването е част от турне на групата, което представя новия им проект – преосмислена версия на дебютния им албум In Between (2002). Записан е на живо през септември 2024 г. в студиото Little Big Beat, в Лихтенщайн, с аналогова AAA продукция – всяка стъпка, от записа до мастеринга, е осъществена с аналогово оборудване, което според експерти придава на звука изключителна топлина и автентичност.

Концертът ще бъде на 12 април.