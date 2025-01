“Г-н министърът” в действие: Мариан Бачев остава на сцената поне до края на февруари

Майки се молят да продължи да обучава децата в театралната си школа

От спектакъла “Да, господин премиер” актьорът Мариан Бачев влиза в политическия “Да, господин министър”. И докато на сцената на Сатиричния театър “Алеко Константинов” той е обиграният политически интригант, в живота театралите се надяват на добри решения от новия министър на културата.

След повече от 20 години успешна кариера и десетки роли в театъра, киното и телевизията, Бачев се нагърби с “най-трудното министерство на България”, както го описа неговият предшественик Найден Тодоров. Но както сам каза, не е фен на моноспектакъла - ще работи в екип по проблемите на отделните гилдии.

Бачев е любимец на зрителите още от 2007-а година, когато

влиза в екипа на “Шоуто на Слави”

Мариан Бачев като кукленото човече “Педя човек – лакът брада” от едноименното телевизионно предаване. СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ ВЪВ ФЕЙСБУК

Прави забавни образи, като често имитира политици или известни лица от телевизията. През 2019 г., когато bTV спря предаването, той продължи работата си във вече новото “Вечерното шоу на Слави Трифонов” в 7/8 ТВ.

Преди да стане комик, е играл в различни трупи в страната. На 24 г. постъпва в театър “София”, но остава само пет години, защото не е доволен от управлението. Така следващите две години се занимава с озвучаване на филми. От тв екрана при Слави зрителите бързо го заобикват. Разсмива ги с образите на миньора Киро, Вуте Честния, Гюро Кюмюро, Веселин Маринов, Леля Зойка, Гиньо Кологов, Емо Чолаков и много други.

48-годишният актьор е роден в София. Завършва професионалната гимназия по екология и биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров”. Специалността му в НАТФИЗ е “Актьорско майсторство за драматичен театър”, завършва през 1998 г. при голямата българска режисьорка и преподавател проф. Надежда Сейкова.

Вече десет години той самият предава знанията си на най-малките.

“Ще имате ли време, министър Бачев, да продължите занятията с нашите деца?”, питат загрижени майки във фейсбук. Не се знае все още кой ще поеме театралната му работилница “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, която основава през 2015 г. В нея той открива и развива сценичните заложби на деца и юноши.

Още една ръководна длъжност трябва да освободи, след като стана министър - директор е на програмата “БГ Драма” в Софийския Американски колеж.

Една от най-забележителните му роли в театъра последните

години е именно “Да, господин премиер”

В пиесата Кръстю Лафазанов е в ролята на министър-председателя Джим Хакър, а Мариан Бачев е обиграният политически интригант и началник на кабинета сър Хъмфри Апълби. Осмиват се бюрократичната рутина, интригите в отношенията между висшите чиновници в британския кабинет, самосъхранението и преследването на лична изгода за сметка на националните интереси.

Още в първия работен ден на Бачев като министър той разреши един от последните, но големи проблеми в сектора - неразплатените задължения на Министерството на културата към системата на сценичните изкуства. В последните седмици от Съюза на артистите в България сигнализираха, че 3 месеца много хора на свободна практика не са получавали плащания по гражданските си договори. И без заработените си хонорари са посрещнали празниците.

Като първа задача на служителите във финансовия отдел Бачев разпореди изплащането на всички наредени до 16 януари хонорари на актьори, режисьори, сценографи, композитори, художници, хореографи, драматурзи, сценични работници, осветители, озвучители и др.

Другата седмица обаче Мариан Бачев ще остави за малко министерството и ще замине за Русе, където

ще изиграе “Балкански синдром”. Спектакълът с участието и на Георги Мамалев е разпродаден

напълно и няма как да бъде отменен, обясниха за “24 часа” от Драматичния театър “Сава Огнянов”. Така че вечерта на 21 януари Бачев отново ще разсмива публиката, но и през хумора заедно с другите актьори ще анализира българското общество - социалната несправедливост, политическата корупция и личностните кризи са теми на пиесата. Актьорът ще продължи да играе в Русенския драматичен театър в спектакъла "Куцльото от забутания остров". Снимка: Личен фейсбук профил

На 24 януари отново ще излезе на русенска сцена, където заедно с Мая Новоселска и актьори от трупата играят “Куцльото от забутания остров”. Ангажиментите на Бачев към русенския театър ще бъдат спазени до края на февруари, а за по-нататък все още не се знае. От министерството уточниха, че той няма да вземе хонорари за участията си.

В последната му премиера в София пък зрителите го видяха миналата година в “Познай кой ще дойде на вечеря”. Бачев играе преуспяващ адвокат, който за поредна вечер се връща в малките часове на нощта при съпругата си - в ролята влиза Диана Любенова. Оправдава се, че бил при най-добрия си приятел, който изпаднал в депресия, но тя не вярва на извинението му. Актьорът с Милена Видер в деня на сватбата им заедно с двете им дъщери Снимка: Личен фейсбук профил

В живота обаче Бачев има хубаво стабилно семейство.

Баща е на две дъщери - Александрина и Косара,

като и двете са артистични и много талантливи

Няма и как да е другояче, защото и майка им е актриса - Милена Видер. Двамата с Мариан се ожениха едва преди две години, след почти 20 г. съвместен живот, а момичетата им бяха шаферки.

Тази година Александрина беше избрана да участва в двуседмичната лятна журналистическа програма на University of Amsterdam в Амстердам. Реши да кандидатства в The School of New York Times в Манхатън в програмата им за журналистика. С две кратки есета е приета и прекара лятото там.